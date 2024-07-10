私有地無償公用 地主索回爆紛爭

高雄、台南原縣區有部分私有地早期無償提供公眾使用，因多屬「口頭承諾」，近年土地增值，陸續有地主要求歸還，引發產權糾紛。高雄大寮區內坑社區活動中心因近日地主要求歸還土地，區公所發文社區要求撤離，居民不滿赴市府抗議，民政局允諾2個月內協調解決。民政局說，近年此類紛爭不只一件，多數私下協調歸還，將全面盤點產權爭議的活動中心，提出因應辦法。

台南也有類似情況，柳營區八翁里活動中心土地原為劉姓望族所有，面積約近百坪，近年後代子孫要收回土地，出具土地所有權狀爭訟，日前法院一審判地主勝訴，公所上訴審理中。

80多歲耆老回憶，當年劉家家大業大，回饋在地「口頭約定」提供公家使用，早期是私塾，後來改建為活動中心。陳姓居民說，地主後人清查祖產才發現，估計地價翻轉2倍以上，未來若須拆屋還地，只能無奈接受。

大寮早年是高雄縣邊陲地帶，台88線興建後土地水漲船高，每坪建地約15萬元。1990年左右，鄭姓家族無償提供土地給鄉公所興建內坑里社區活動中心，近年鄭家要求收回土地，5月發函區公所，公所轉知地方遭里民強烈反彈。

內坑社區發展協會理事長黃裕玲昨率里民到市府抗議，她指出，縣府時期獲地主同意蓋活動中心，一度閒置，後來她帶里民重整空間，30年來都在裡面推動社區營造、辦環保活動和社區課程，區公所僅一通電話就要強拆冷氣，以安全疑慮為由要求撤離，未免太橫行霸道，害居民失去活動場所。

大寮區長黃伯雄說，絕無強制趕人或強拆冷氣，地主高齡80歲，堅決要求返還土地，但未指示期限，近日會協調地主與里民溝通，盼達成共識，避免走司法訴訟。

議員朱信強指出，早年不少鄉鎮都有類似問題，地主當年口頭承諾捐地，後來卻衍生產權爭議，市府應把無償提供或捐贈的土地釐清，否則地上權屬於公有，土地卻是私有，衍生很多問題。

台南另有私有地長年公用難釐清情況，歸仁區中山路全段近5公里都是私有地，圓環地主後代曾拉布條抗議，已過半世紀無法徵收。公所表示，歸仁地價跟50年前無法比，徵地補償費是天文數字，還不知道解決方法。