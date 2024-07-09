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來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

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來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／高雄即時報導
馬爺爺獨自來台30年，在高雄林園住家曾養過最多200隻流浪貓，不惜光花積蓄買飼料養貓，晚年因罹患失智、日漸衰老下無力照顧，才將貓送養。圖／翻攝自馬爺爺臉書
馬爺爺獨自來台30年，在高雄林園住家曾養過最多200隻流浪貓，不惜光花積蓄買飼料養貓，晚年因罹患失智、日漸衰老下無力照顧，才將貓送養。圖／翻攝自馬爺爺臉書

來自英國的愛貓人士「馬爺爺」馬凱杰（Jerry McKay）昨日下午5點在醫院過世；馬爺爺獨自來台30年，在高雄林園住家曾養過最多200隻流浪貓，不惜光花積蓄買飼料養貓，晚年因罹患失智、日漸衰老下無力照顧，才將貓送養，如今逝世消息曝光，網友紛紛不捨留言「相信你一定更幸福跟天使貓貓們一起快快樂樂的」。

馬爺爺Jerry定居在高雄林園區，來台30年的他沒有家人，將收養的貓當作家人，近年因為年事已高，無力照顧這麼多貓，高市議員邱于軒因此邀集社會局、動保處、民間動物組織將貓確實結紮後送養給人，或由動物之家協助尋找認養人士，而馬爺爺則入住護理之家、原住所退租，據悉他昨日下午5點在醫院逝世。

高雄市關懷毛孩動物協會在馬爺爺臉書留言稱「爺爺已經於7／8下午5點離開...後事由慈善單位辦理，依照爺爺遺願採用樹葬」。社會局則委託民間慈善單位辦理後續喪葬事宜。地方人士表示，馬爺爺不惜花光積蓄，靠著在空中大學擔任講師的薪水養著全屋的貓，但也因此遭鄰居排擠議論，晚年出現失智，才不得不將貓送走。

馬爺爺Jerry即使在家中養了上百隻貓，但他仍會為每隻貓取名字，也清楚知道每隻貓的故事，動保人士都說他是「不折不扣的貓咪使者」觀察馬爺爺的臉書，最後一篇貼文是稱自己身上只有零錢需訂購貓糧，還說有疑似不滿的鄰居對貓不好；邱于軒則發文說，林園愛貓的馬爺爺在昨天下午回歸天家，希望爺爺一路好走。

許多人湧入馬爺爺的臉書留言「謝謝馬爺爺對台灣貓咪的付出」、「馬爺爺，久違的聽見你的消息讓我忍不住哭了，相信你一定更幸福跟天使貓貓們一起快快樂樂的」、「現在的你ㄧ定很幸福，跟彩虹橋上的孩子們團聚了」、「天上一定有很多可愛的貓咪陪您作伴！Jerry爺爺一路好走」。

馬爺爺Jerry即使在家中養了上百隻貓，但他仍會為每隻貓取名字，也清楚知道每隻貓的故事，動保人士都說他是「不折不扣的貓咪使者」。圖／翻攝自馬爺爺臉書
馬爺爺Jerry即使在家中養了上百隻貓，但他仍會為每隻貓取名字，也清楚知道每隻貓的故事，動保人士都說他是「不折不扣的貓咪使者」。圖／翻攝自馬爺爺臉書
高雄市關懷毛孩動物協會在馬爺爺臉書留言稱「爺爺已經於7／8下午5點離開...後事由慈善單位辦理，依照爺爺遺願採用樹葬」。圖／翻攝自馬爺爺臉書
高雄市關懷毛孩動物協會在馬爺爺臉書留言稱「爺爺已經於7／8下午5點離開...後事由慈善單位辦理，依照爺爺遺願採用樹葬」。圖／翻攝自馬爺爺臉書
馬爺爺生病時，高雄市議員邱于軒前往探望。圖／邱于軒提供
馬爺爺生病時，高雄市議員邱于軒前往探望。圖／邱于軒提供

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