分隔島左轉空間惹議 高市府：車流增研議實體削切

高市三民區澄清路左轉覺民路，以往易發生左轉車輛阻礙直行車流動線情形，市府交通局設置左彎標線因應。交通局今天表示，未來將持續檢視車流變化，若車流增，將研議採實體削切工程可行性。

高雄市三民區澄清路北往南方向直行車流量大，以往易發生左轉車輛阻礙直行車流動線情形。交通局於民國111年底邀民代及相關單位會勘討論。

因考量中央分隔島上有路燈號誌桿，在無削切分隔島計畫前，交通局決議先利用此處島頭位置後退特性，以標線導引左轉車至島前安全位置等候，並搭配左轉保護時相號誌，減少與直行車交織情形，於112年3月調整完成。

但如此設計，宛如從分隔島上突然延伸出左轉區域，吸引民眾討論；不少人表示看不懂標線，並認為交通局應該直接畫設一個專屬的左轉車道，較能確保安全。

對此，交通局今天發布訊息說明指出，因為路口南北向左轉流量相差懸殊，為避免影響澄清路直行車流，因此於島頭前設置左彎等候空間，同時又提供左轉保護號誌時相，使直行、左轉車流時間分開。

交通局表示，目前此措施已實施1年多，確實有改善問題。未來將會持續檢視車流變化，若後續左轉交通量增加，將研議採取實體削切工程可行性，透過工程再增加左轉儲車空間。