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「全國唯一跳傘場」旁死亡車禍 軍方傘訓無法設路燈…會勘擬改善

中央社／ 屏東縣9日電
圖為去年陸軍航特部所屬空降訓練中心晚上6點左右於潮州跳傘場，執行夜教訓練交管。聯合報系資料照
圖為去年陸軍航特部所屬空降訓練中心晚上6點左右於潮州跳傘場，執行夜教訓練交管。聯合報系資料照

屏東潮州跳傘場3日晚間發生一起死亡車禍，55歲林女騎機車疑撞狗倒地送醫不治，事發地點因軍事考量無法設置路燈，夜間路況不佳，相關單位明天將會勘研議改善措施。

屏東縣政府警察局潮州分局表示，3日晚間8時48分左右，潮州鎮光春路段55歲林女駕駛重機車，沿光春路由南往北行駛時，疑似與狗隻發生撞擊，以致駕駛摔倒受傷，經緊急送醫後不治。

家屬質疑林女摔倒後遭車撞，上臉書（Facebook）貼文尋求目擊行車紀錄器影片，對此，潮州分局指出，該路段沒有監視器，仍在調查事故原因，檢視現場、安全帽與機車後，除磨擦痕以外，機車周圍未發現直接撞擊車殼碎裂痕跡。

潮州鎮公所主任秘書王建元告訴中央社記者，屏189縣道事故路段為軍方傘訓要地，為防影響傘兵降落無法設置路燈；不過視線不好只是事故率高原因之一，事發路段長達2.4公里筆直無轉彎，容易車速過快，7、8年前曾裝設測速照相，「可能業績太好」，維持不久即撤下，在無法裝設路燈前提下，建議還是加裝測速照相降低事故率。

屏東縣政府警察局交通警察隊邀及管轄該路段的屏東縣政府工務處，以及縣府交通旅遊處、潮州警分局、潮州鎮公所明天會勘，立委徐富癸則提出建請研議路面側邊裝設內嵌式燈條。

潮州跳傘場是全國唯一跳傘場，位於潮州光春里往新埤方向，是國軍特戰部隊跳傘訓練場，附近營區駐有部隊，平時負責管理空降場、引導傘兵空降、管制交通。潮州跳傘場路段除昏暗以外，許多民眾也在地方臉書社團反映一旁道路流浪狗多，常追車導致車禍。

屏東縣政府 跳傘 車禍

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