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高雄4行政區2萬多戶中午停電8分鐘 台電公布原因與小動物無關
高雄市鳳山區、小港區、大寮區、前鎮區今天中午突然停電，引發民眾抱怨「這天氣停電，是要熱死人嗎」，也有網友在臉書地區社團發文詢問，又停電了，「這次是什麼理由？」台電表示，今天中午因為承攬商工作人員施工誤觸變電所的變壓器控制回路，導致變壓器跳脫，共造成2萬0248戶停電約8分鐘，目前已全部恢復供電。
高屏供電區營運處說，今天中午高雄的停電，是因為小港區的貴陽變電所偵測到異常，啟動保護開關動作，在今天中午12時22分許跳脫，共造成鳳山區、小港區、前鎮區及大寮區等一帶2萬0248戶停電，已於12時31分全部恢復供電。
高屏供電區營運處表示，經查是承攬商工作人員施工誤觸變壓器控制回路，導致變壓器跳脫。造成用戶不便深感抱歉，台電正深刻檢討，避免再次發生。
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