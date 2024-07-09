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屏東市夏日泡泡趴13日登場 逾500支水槍消暑童樂會

中央社／ 屏東縣9日電

南部高溫不斷，屏東市公所13日舉辦「夏日泡泡趴」，現場備有大型氣墊水池、泡泡及準備500多支水槍分送，讓放暑假孩子可以盡情追逐嬉戲、打水仗。

屏東市公所去年首次舉辦「夏日泡泡趴」活動，獲得民眾好評，市公所回應民眾期待，今年再度舉辦，13日從下午3時至晚上8時，在屏東市千禧公園登場。

市公所發布新聞稿指出，「夏日泡泡趴」現場設置有無毒環保泡泡戲水池、滑水道充氣城堡池，刺激好玩的水上遊樂設施，也準備500多支水槍，將分時段送給現場兒童，讓家長與孩子可以追逐嬉戲、打水仗，創造盛夏美好記憶。

屏東市長周佳琪表示，「夏日泡泡趴」有趣的泡泡童玩，打造安全清涼戲水空間，讓家長帶著孩子走到戶外，來場充滿童心童趣的消暑戲水活動，增進親子互動時光，看到民眾在陽光下，童心大噴發，興奮玩樂的開心天真模樣，心情也變得開朗。

市公所提及，活動除可戲水消暑，還加碼免費送500份世界冠軍曾志元巧克力。

屏東 親子 高溫

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