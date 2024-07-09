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屏基董事長游建國漫畫展領略婚姻經營 收入全捐出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國（後排右七）創作「幸福可以很簡單」漫畫展。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國（後排右七）創作「幸福可以很簡單」漫畫展。記者劉星君／攝影

屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展，展出23幅以夫妻相處、親子教育為題的漫畫作品，讓患者在候診時欣賞，領略婚姻家庭經營之道，打造有溫度的醫療環境，此次展出畫作收藏收入，將全數捐出做為屏基醫療發展經費基金，展期至8月底止。

73歲游建國長年旅居美國、大陸，2022年回台定居屏東，他從小就愛畫畫，課本、作業都是塗鴉。上小學時因為討厭寫日記，改成漫畫日記，結果變成了終身嗜好。僑居美國期間投入婚姻家庭輔導及心理諮商工作，完成EFT三級專業諮商課程及多項專項心理培訓，為北美&亞洲EFT情緒取向療法協會終身會員，並取得中國國家最高一級心理諮詢師認證、婚姻家庭諮詢師認證。

工作之餘，游建國受邀在使者雜誌、加州洛杉磯山行報、角聲號角月報、世界日報（聯合報北美版）周日時事版、台灣宇宙光雜誌、信望愛全球資訊網（貓虎家族）等報章雜誌網站，以文章搭配漫畫的發表經營家庭婚姻的觀點，開闢「貓虎一家親」專欄，以貓與虎代表男女間之大不同，需要學習如何接納彼此與互動，才能經營出美好的夫妻關係。

這次展出的畫作選自游建國過去文章中的插畫，也是第一次在台灣展出，漫畫展主題為「幸福可以很簡單」。

游建國說，想要傳達訊息是每人對未來都會有「期望」，但我們永遠只能活在「現實」之中。期望與現實之間有著一定的差距的，決定兩者距離遠近叫做「愛的能力」，「能力」是需要學習與培養的，當我們培養出「愛的能力」時，越強，人際關係之間的距離自然就會變短，孤單感受就轉變成安全與親密。

游建國說，用幽默式漫畫提醒大家，換個角度思考，希望也是一個起點。游建國也以自身心理諮商專業及30多年的家庭輔導經驗，在屏基開闢員工關懷園地群組及信箱，開放員工提問及分享個人成長、交友戀愛、夫妻、親子關係，協助員工經營婚姻與培養和諧的親子關係。

屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展，展出作品。圖／屏基提供
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展，展出作品。圖／屏基提供
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展，展出作品。圖／屏基提供
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展，展出作品。圖／屏基提供
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院即日起在門診一樓藝文走廊舉辦由屏基醫療財團法人董事長游建國創作「幸福可以很簡單」漫畫展。記者劉星君／攝影

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