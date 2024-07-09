高雄上半年促參投資金額305億元 居全國之冠
財政部昨公布今年上半年民間參與公共建設統計成效，高雄市5件303億元、台北市10件188億元、台中市8件18億元。高市財政局指出，高雄簽約金額303億元居全國之冠，其中左營高鐵科技之心公辦都更案，財政部認列民間投資金額154億元為全國最高，今年總金額盼再創新高，盼突破2022年708億元紀錄，再奪年度招商王。
陳其邁上任後成立促參推動委員會，副市長林欽榮擔任召集人，2022年突破歷史新高達708億元，榮登全國招商王。
林欽榮表示，今年上半年已簽約案件，包括財政局「左營高鐵科技之心公辦都更案」，捷運局「捷運O13站、Y10站」等2案聯合開發案、衛生局「鼓山區長照服務園區ROT+BOT案」、經發局「灣市38市場用地BOT案」。
此外，議約、甄審或評選中的案件有「捷運岡山路竹延伸線RK1站（西基地）聯開案」、「捷運紅線R20站聯開案」、「左營區機20公辦都更案（單元2）」、「岡山行政中心公辦都更案」、「市4市場用地BOT案」5案，民間投資金額預估共175億元，加計已簽約5案，民間投資金額將達478億元。
財政局長陳勇勝說明，目前另有5案公告中，分別為都發局「大寮區忠義段51地號、61地號（北基地）」公辦都更案、捷運局「捷運黃線Y15站、橘線O10站聯開案、岡山路竹延伸線RK1站（東基地）」聯開案，民間投資金額預估452億元，有信心超越前年紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言