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高雄上半年促參投資金額305億元 居全國之冠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
上月甫簽約的左營高鐵科技之心都更案開發金額高達188億元，財政部認列民間投資金額154億元為全國最高，圖／本報資料照
上月甫簽約的左營高鐵科技之心都更案開發金額高達188億元，財政部認列民間投資金額154億元為全國最高，圖／本報資料照

財政部昨公布今年上半年民間參與公共建設統計成效，高雄市5件303億元、台北市10件188億元、台中市8件18億元。高市財政局指出，高雄簽約金額303億元居全國之冠，其中左營高鐵科技之心公辦都更案，財政部認列民間投資金額154億元為全國最高，今年總金額盼再創新高，盼突破2022年708億元紀錄，再奪年度招商王。

陳其邁上任後成立促參推動委員會，副市長林欽榮擔任召集人，2022年突破歷史新高達708億元，榮登全國招商王。

林欽榮表示，今年上半年已簽約案件，包括財政局「左營高鐵科技之心公辦都更案」，捷運局「捷運O13站、Y10站」等2案聯合開發案、衛生局「鼓山區長照服務園區ROT+BOT案」、經發局「灣市38市場用地BOT案」。

此外，議約、甄審或評選中的案件有「捷運岡山路竹延伸線RK1站（西基地）聯開案」、「捷運紅線R20站聯開案」、「左營區機20公辦都更案（單元2）」、「岡山行政中心公辦都更案」、「市4市場用地BOT案」5案，民間投資金額預估共175億元，加計已簽約5案，民間投資金額將達478億元。

財政局長陳勇勝說明，目前另有5案公告中，分別為都發局「大寮區忠義段51地號、61地號（北基地）」公辦都更案、捷運局「捷運黃線Y15站、橘線O10站聯開案、岡山路竹延伸線RK1站（東基地）」聯開案，民間投資金額預估452億元，有信心超越前年紀錄。

財政部公布今年上半年促參商招商成績，高雄以303億元居冠。圖／高市財政局提供
財政部公布今年上半年促參商招商成績，高雄以303億元居冠。圖／高市財政局提供

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