大寮活動中心遭區公所強制沒收 里民怒抗議：根本惡霸

高雄縣時代許多鄉里土地被地主無償提供作社區公眾使用，因多屬「口頭承諾」，後續產權問題爆出許多糾紛，如大寮區內坑活動中心，該活動中心30年前被地方重整後成當地鄉里活動的唯一地點，近年因地主要求歸還土地，區公所轉知訊息指示地方撤離，造成當地群起不滿，今日里民集結在市政府抗議，盼市府出面協調。

大寮區內坑活動中心因位在私有土地，地主30年前無償提供興建近40坪活動中心，近日要求返還土地，區公所轉達地主訴求後，當地群起抗議，認為政府強行驅趕民眾，甚至指控區公所僅一通電話就要強拆活動中心冷氣，住戶痛批大寮區公部門成長期橫行的惡霸，害社區居民沒有活動場所、無法配合推動市政。

該活動中心高雄縣時期獲地主同意蓋房舍，民國83年前遭閒置多時，內坑社區發展協會理事長黃裕玲當時率里民重整空間，30年來在裡面做社區營造、辦環保活動和社區課程，民國108年起，區公所稱有「建築安全疑慮」，還說有其他社團進駐；居民表示，沒有這個地方，就再也找不到能凝聚鄉里感情的場所。

黃裕玲表示，區公所發函表示建築物有結構安全疑慮，卻不願花錢找專業單位檢測、拿不出安全報告，卻屢次要求地方撤離，「報告若明指有立即危險性，本就應該拆除」，她認為與活動中心並排的房舍都建在排水溝上，且大寮區還有13間活動中心都被初判為危樓，應該統一檢測，不該只針對特定活動中心。

大寮區公所回應，原處地主在民國80年代無償將地提供作為活動中心，近年已屢次向公所反應收回土地，今年5月正式發函，區公所將函文轉知地方後，遭當地里民強烈反彈、不願撤離；區長黃伯雄強調「絕無強制趕人或強拆冷氣作為」，近日會協調地主與里民溝通，商議返還期限，盼達成共識，避免走到司法訴訟階段。

「只有內坑社區發展協會才有該活動中心鑰匙，其他人都進不去，也不知道內部現況，怎麼可能拆冷氣！」黃伯雄說，該處地主現已高齡80歲，態度相當堅決要求返還土地，但未指示期限，且原處活動中心本就是違章建築，目前地方民代正初步爭取新的活動中心，後續地目變更、建設經費仍未到位，希望當地能協調配合。