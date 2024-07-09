避免宗教財產淪私產 崁頂李隆宮不動產32年後回歸法人

為避免宗教團體財產淪私產、爭訟不斷，內政部在2022年6月公布「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，屏東縣政府據此協助縣內宗教團體解決產權登記問題，截至今年6月，2年內核定29件，複雜的崁頂鄉李隆宮去年完成限制登記，讓延宕32年的不動產回歸登記法人名下，信徒們都鬆了一口氣。

縣府民政處長鄭文智說，宗教團體財產主要來源是社會大眾捐資，具公眾財產性質，過去宗教團體在購置或受贈不動產時，未能完成登記立案、受到法律規定限制或無力負擔相關移轉稅賦等因素，而以自然人名義登記。

鄭文智說，隨時間推移，一旦登記名義人死亡後，導致繼承人與宗教團體間對不動產所有權歸屬問題，常引發糾紛、耗費司法及社會成本，甚至使具公眾財產性質不動產淪私人所有，違反社會大眾捐資的本意，從暫行條例推行期間，縣府除召開說明會，也至各鄉鎮輔導廟方送件、教導建檔並協助申請權利歸屬審認，以保障宗教團體權益，減少私權糾紛。

屏東縣崁頂鄉李隆宮，據地方耆老回憶，200年前僅搭建一座小廟，膜拜延平郡王愛將李將軍（李府千歲），許多善男信女前來膜拜，絡繹不絕。1991年，信徒們慷慨捐地贈予宮廟，當時法律知識不普及，登記在村長名下，近年隨產權意識漸抬頭，信徒們為保障受贈土地權益，2019年透過信託方式登記，直至2022年內政部暫行條例推出後，在縣府民政處通知與協助下，李隆宮2023年完成限制登記。

延宕32年後完成權利歸屬審認，讓李隆宮負責人開心直說，邁向新里程碑，目前農牧用地僅能列管為補辦登記寺廟，但完成權利歸屬審認就是好的開始，感謝民政處積極協助相關文書流程，期待今年能完成興辦事業計畫，將農牧用地申請變更為宗教事業用地，取得正式寺廟登記證。