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再現鹽埕舊街風華 老屋挽面打造高雄最潮歷史街區

中央社／ 高雄9日電

高雄鹽埕舊街區發展早，有許多老屋，高市府推動「老屋挽面」，市長陳其邁主持老屋美化說明會；6月下旬完成首棟瀨南街老屋立面翻新，目前新樂街及建國路老街屋整理規劃中。

高市府文化局今天發布新聞稿表示，延續鹽埕第一公有零售市場改造新生，今年接續鎖定鹽埕區具歷史風貌老屋，由市府出資協助屋主進行老屋挽面；6月下旬已完成首棟瀨南街老屋立面翻新，後續還有新樂街及建國路老街屋同步整理規劃中，歡迎鹽埕屋主加入老屋再造。

陳其邁表示，高雄都市發展史上，鹽埕區曾是高雄政治經濟中心，走在鹽埕區街道上常見到具有時代特色的老屋，近年來許多青創投入，加上眾多美食名店進駐，鹽埕已成高雄最潮歷史街區。

陳其邁說，鑒於老屋因長年日曬雨淋或因使用需求增加物件遮蔽立面，今年度市府推動鹽埕老屋立面整理計畫，透過高雄大學團隊專業擇選特色老屋，在鹽埕區公所與在地里長協助下，主動與屋主溝通取得同意後由文化局修繕立面。

文化局說明，屋主後續若有活化需求，可向經發局提出補助申請，希望能為鹽埕街區打造復古又時尚的鹽埕新印象。

市府今年6月完成首棟在瀨南街的老屋修繕，李姓屋主表示，老家興建於民國41年，立面有部分磁磚破損，原以為再也找不到了，沒想到修繕團隊很用心找到相近顏色磁磚來修補。

文化局長王文翠表示，很感謝屋主相信文化局並認同修繕理念與工法，文化局全額出資進行老屋立面修繕，也不會於完成後指定為文化資產，希望能以瀨南街首案成果鼓勵其他屋主加入本次計畫。

文化局指出，老屋立面修復須符合民國60年（含）以前興建的基本資格，並要能提出土地及房屋所有權狀影本或稅金繳納收據作為證明；屋主後續若有活化需求，可向經發局提出補助申請。

文化局進一步說明，修繕重點主要是臨街立面的修補與清洗、窗扇檢修更新、管線整理更換、招牌美化、空調室外機移設，整理恢復原有風貌，並不做過多修繕。

文化局 老屋

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