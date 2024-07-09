高捷岡山站人來了 民怨停車不便

高雄捷運RK1岡山車站6月30日通車迄今一周，平均每日搭乘2941人次，占高雄捷運總運量1.7%。但地方反映，岡山車站停車位不足，原本終點站岡山高醫站更具停車優勢，部分民眾仍選擇開車至此轉乘。岡山高醫站有多少乘客通車後移轉至岡山車站，高捷表示，仍需長期觀察。

高捷指出，岡山高醫站7月日均運量較去年同期增加，但是比6月減少，原因可能是放暑假通學人數減少。岡山車站增加的新運量，遠大於岡山高醫站移轉的乘客數，但因統計天數太少、變因太大，至少統計3個月數字才有意義、參考性。

岡山區後紅里長韓嘉嘉說，岡山車站建設期間，民有路及周邊許多機車格被塗銷，機車違停引發民怨，通車後盡快再畫設，並收費增加停車格周轉率，警方也要加強取締違停。地方反映，岡山站停車不便，希望跨越台鐵鐵道跨站天橋盡快開通。

交通局回應，岡山車站半徑500公尺範圍內，有路外公共停車場7座，交通局也在竹圍西街302號前畫設停車場，另外再加上站前廣場及路邊停車格，總計有汽車停車格762格、機車646格，停車空間充足。

高雄捷運局回應，站前廣場空間考量捷運、台鐵、公車轉乘，停車格位施作數量需依據核定交通維持計畫設置；未來站前廣場新設停車場，預計8月點交土地所有人台鐵公司。跨站天橋將有電梯可供通行，尚有樓梯扶手、電梯電扶梯等裝修收尾工作，預計7月底前完工。