高鐵南延高雄案復活？陳其邁：審慎評估 屏縣府：不要延遲

高鐵延伸屏東計畫，傳出已定案的「左營案」因有營運風險，進入高雄車站「高雄案」可能敗部復活。對此，高雄市長陳其邁未直接表態支持與否，僅表示「應從各種不同因素，審慎評估」；屏縣政府指出，希望高鐵建設期程不要延遲，高鐵要早日進入屏東縣，讓高屏地區交通更便利，帶動地方發展。

交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採左營案，今年1月核定修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄-屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊。鐵道局表示，高鐵延伸屏東是政府既定政策，相關方案持續評估系統技術，交通部持續聽取地方及專家學者意見，做最妥適規畫。

陳其邁說，每個方案都有不同優缺點，應考量整體工程技術、都市發展及沿線居民權益。高鐵是城市跟城市、區域間最重要的一種工具，應從不同因素，審慎評估考量。

高市議員黃香菽指出，高鐵若能延伸至高雄車站，南高雄會有更好發展。但高雄車站周邊商圈因鐵路地下化施工過久而沒落，居民能否經得起再次施工值得商榷，若不影響周遭居民情況施工，贊成停靠。

居民蔡先生說，高雄車站及綠園道都幾近完工，若再將高鐵拉入，剛做好的建設又要打掉開挖，勞民傷財，不如做好屏東到新左營間台鐵運輸。

屏東縣政府表示，屏東端的路線、站址從未改變，尊重交通部規畫。高鐵延伸屏東是屏東縣交通發展關鍵拼圖，縣政府爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變，持續促請交通部審慎規畫、加速辦理，希望早日完成環島高快速鐵道。

屏東縣議員梁育慈則表示，高鐵延伸屏東攸關未來發展關鍵建設，屏東人已經等了很多年，不要再有任何延宕。

縣議員陳揚說，路線恐生變，可能拖更久，安全與專業考量要盡快解決。縣議員蘇資婷也表示，高鐵南延，大家期待但失望很大，不要淪為選舉口號。