生蠔鎘超標 連江縣府：歷年檢驗都合格 種苗全由雲林供應

媒體報導馬祖生蠔走私與重金屬「鎘」超標議題。連江縣府說，在台灣以馬祖名義出售牡蠣是否真的來自馬祖仍待商榷，馬祖過往牡蠣檢驗都合格，種苗全由雲林縣台西鄉供應。

「上下游」調查報導「中國牡蠣如何變成馬祖生蠔？還原走私牡蠣產業鏈」訪問當地漁民與貿易商等，揭露中國至馬祖、馬祖至台灣本島牡蠣走私輸運過程。且「上下游」至全台知名電商、魚市等6處購買市售馬祖生蠔送檢，結果6樣本全驗出重金屬「鎘」超標。

連江縣府產發處今天發布聲明表示，經調查了解，台灣本島市場販售某些聲稱來自馬祖的牡蠣或生蠔是否真的來自馬祖，仍有待商榷，此報導有誤導消費者情況；將請相關縣市加強稽核，建議消費者對於任何未經證實來源產品應保持警覺，選擇可信通路和品牌。

產發處說，馬祖是重要牡蠣及淡菜產區，他們非常重視淡菜或牡蠣來源溯源與真實性，而馬祖牡蠣生產與銷售都有相關檢驗標準，以確保產品品質和安全性。

產發處強調，都嚴格依照台灣食品安全法相關規定，定期檢驗馬祖地區牡蠣，無論是養殖產地抽查及市面抽查，檢驗及複驗結果都符合相關安全標準，沒有報導所指100%重金屬超標情況；此外，也要求養殖戶牡蠣種苗須買台灣合法牡蠣種苗商並培育，確保品質與安全。

連江縣府衛生局則說，民國110至112年，共抽驗13件連江縣市售牡蠣，都符合法規規範，關於每月檢驗相關資料可上衛生局官網（https://www.matsuhb.gov.tw/Chhtml/news/2274?webaid=7）查詢；此外，到目前為止，衛生局尚未接獲各縣市政府通報有關連江縣牡蠣檢驗不合格的溯源通報。

連江縣府補充，將繼續針對連江縣重要海洋資源產物做嚴格把關，也會積極推動食品來源透明化和確保真實性。另有關在台販售的馬祖淡菜，也會請漁業相關單位或衛生單位查核真實性及溯源報告。

民進黨連江縣黨部主委李哲宇則說，期盼縣府能即刻全面檢驗馬祖養殖、市售牡蠣，並公布檢驗報告；也請縣府說明是跟台灣哪個縣市進牡蠣種苗，並出示購買證明。

連江縣府產發處長林志豐告訴中央社記者，根據養殖戶申報資料，馬祖牡蠣100%都是從雲林縣台西鄉進口，產發處已向漁業署爭取到現地查核人員經費，現在每月都會派員到馬祖每個養殖場清查放養數量，並對照購買證明數量以進行查核。

林志豐說，若要全面檢驗，需要龐大經費，目前也已在向漁業署爭取。

衛生局長陳美金回應，因馬祖市售生蠔檢驗結果皆符合標準，且衛生局在稽查方面都有固定步驟與例行性工作，因此目前不會針對生蠔進行專案檢驗。