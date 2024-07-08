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全國原民舉重錦標賽在高雄 陳其邁：一舉成名

中央社／ 高雄8日電

全國第1屆原住民舉重錦標賽今天起一連4天在高雄市鼓山高中舉行。市長陳其邁發來賀詞「一舉成名」，期勉高雄市選手把最好的成績留在高雄，成為真正的地主隊。

陳其邁也期待來自全台各地選手們都能有最好表現，更重要的是好好享受屬於高雄這個港都的美好與熱情。由高雄市體育總會舉重委員會舉辦這項賽事，也是首次專屬原住民選手的舉重比賽，4天賽事分公開男、女組，以及青少年男、青少女組等4組進行。

包括高雄市原住民事務委員主委阿布斯、運動發展局長侯尊堯、運動彩券協進會副理事長蘇信誠、市議員高忠德、陳幸富、范織欽，以及桃源區長杜司偉等人出席今天開幕式。高忠德、杜司偉分別喊出加碼舉出總重量255公斤贊助獎金新台幣10萬元，與贊助金牌得主1箱10斤金煌芒果，以行銷桃源區農特產。

高雄市原民會新聞稿表示，現場聚集來自雙北、台中市、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣及地主高雄市等選手，共36隊194人參賽。地主隊參賽陣容堅強，有東京奧運會的高展宏、前奧運掌旗手陳士杰、亞運會銅牌謝偉軍、世界盃國手謝孟恩，及兄妹檔胡俊祥、胡嘉琦等好手參賽。

來自桃源區的高展宏表示，這項賽事不僅讓舉重這種單項項目的選手們能被看見，也感受高雄市對於舉重運動重視。獲得公開女子組55公斤級冠軍的李珮恩也說，很開心首次參加全國舉重錦標賽能獲得金牌的佳績，期許自己往後賽事都能舉出理想成績。

舉重項目是首次納入全國原住民族運動會，舉重也是高雄傳統強項。阿布斯表示，這次賽事也是全國原住民族運動會的熱身賽，最重要目的就是選出高雄市「菁英中的菁英」，獲獎選手將代表參加114年在高雄市主辦的全原運，期望選手們全力以赴，力拚佳績。

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