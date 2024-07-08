高鐵屏東延伸線有望進高雄車站？高屏政治人物說法曝光

高鐵延伸屏東計畫，傳出已定案的「左營案」因有營運風險，進入高雄車站的「高雄案」可能敗部復活。對此高雄市長陳其邁未直接表態支持與否，僅表示「應該從各種不同因素，審慎評估考」；屏縣政府則指出，希望高鐵建設期程不要延遲，高鐵要早日進入屏東，讓高屏地區交通更便利，帶動地方發展。

交通部2019年拍板高鐵延伸屏東路線採左營案，今年一月核定修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄—屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊。但傳出路線直接穿過高鐵左營基地，改變基地恐影響高鐵營運，因此鐵道局正考慮曾評估高雄案敗部復活可能性。

消息傳出後，在高、屏的地方及政壇均引起許多回響。鐵道局表示，高鐵延伸屏東為政府既定政策，目前相關方案正持續評估系統技術中，交通部會持續聽取地方及專家學者意見，做最妥適的規畫，以利延伸計畫得以順利進行。

高雄市長陳其邁今日被問及此事，並未直接表態支不支持重啟「高雄案」，他表示每個方案都有不同的優缺點，應考量整體工程技術、都市發展及沿線周遭居民權益。高鐵屬於城市跟城市、區域間最重要的一種工具，應該從各種不同因素，審慎評估考量。

市議員黃香菽指出，高鐵有台北站、台中站、台南站，高雄卻稱「左營站」，若能延伸至高雄車站，南高雄當然會有更好發展。但高雄車站周邊長明、後驛、三鳳中街等商圈因鐵路地下化施工過久而沒落，居民能否經得起再次施工值得商榷，若在不影響周遭居民的情況下施工，非常贊成高鐵停靠高雄車站。

居民蔡先生說，高雄車站及綠園道都已接近完工，此時若再將高鐵拉入高雄車站，是不是剛做好的建設又要再打掉開挖一次？如此勞民傷財，又要忍受漫長的再次施工期，還不如做好屏東到新左營間的台鐵運輸，還更有效益。

屏東縣政府表示，縣府與交通部鐵道局持續追蹤並掌握，高鐵延伸屏東計畫綜合規畫及第二階段環境影響評估，縣府盼案盡速確定進入2階環評，縣長周春米亦持續與行政院及交通部表達加速推動意見，且屏東端的路線及站址從未改變，也尊重交通部規畫。

縣府交通旅遊處指出，高鐵延伸屏東是屏東交通發展關鍵拼圖，更是全台貫穿南北區域均衡發展、串聯南北各地產業廊帶的重要命脈。縣府爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變，將持續促請交通部審慎規畫、加速辦理，早日完成環島高快速鐵道。

民進黨籍縣議員梁育慈說，高鐵延伸屏東是攸關未來全縣發展關鍵建設，希望盡快定案開工，不要再有任何延宕，屏東人已等了很多年，鄉親迫切期待高鐵最後一哩路能儘早完成，落實國境之南交通平權。