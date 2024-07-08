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岡山車站通車1周占高捷運量1.7% 地方盼增停車格

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄捷運RK1岡山車站通車一周，平均每日搭乘人數2941人，占高雄捷運總運量的1.7%。記者潘奕言／攝影
高雄捷運RK1岡山車站通車一周，平均每日搭乘人數2941人，占高雄捷運總運量的1.7%。記者潘奕言／攝影

高雄捷運RK1岡山車站6月30日通車迄今一周，平均每日搭乘2941人次，占高雄捷運總運量1.7%。不過地方反映，岡山車站停車位不足，原本終點站岡山高醫站更具停車優勢，部分民眾仍選擇開車至此轉乘。而岡山高醫站有多少乘客通車後移轉至岡山車站，高捷表示仍需更長時間統計。

根據高捷公司統計，岡山車站通車後一周，平日每日搭乘人數近3000人次，假日則超過3000人次，平均每日搭乘2941人次，占高雄捷運總運量1.7%。至於原本終點站岡山高醫站，在岡山車站通車後是否出現乘客移轉現象，高捷表示，會有部分移轉效應，但仍需長期觀察。

高捷指出，岡山高醫站七月至今的日均運量較去年同期增加，但比六月減少，原因可能是放暑假通學人數減少。目前岡山車站增加的新運量，遠大於岡山高醫站移轉的乘客數，不過因統計天數太少、變因太大，至少要統計3個月後數字才有意義、才具參考性。

地方反映，岡山車站停車不便，因此仍有居民選擇開車到停車更方便的岡山高醫站轉乘捷運，希望岡山車站前增加多一點停車格，增加捷運轉乘效益；另外也希望跨越台鐵鐵道的跨站天橋盡快開通，方便後站民眾搭乘捷運。

交通局回應，岡山車站半徑500公尺範圍內，有路外公共停車場7座，交通局也在竹圍西街302號前畫設停車場，另再加上站前廣場及路邊停車格，總計有汽車停車格762格、機車646格，停車空間充足。

捷運局回應，站前廣場空間考量捷運、台鐵、公車轉乘，停車格位施作數量需依據核定的交通維持計畫方案設置；未來站前廣場新設停車場，預計8月點交土地予所有人台鐵公司，並由台鐵公司發包經營停車管理。跨站天橋目前已有電梯可供通行，尚有樓梯扶手、電梯電扶梯等裝修收尾工作，預計7月底前完工。

岡山區後紅里長韓嘉嘉表示，岡山車站建設期間，民有路及周邊地區許多機車格被塗銷，機車違停問題嚴重，引發民怨，希望通車後盡快再畫設，並能收費增加停車格周轉率，警方也要加強取締違停。另外部分交通號誌、標線施工時塗銷，希望市府能盡快補畫設。

高雄捷運RK1岡山車站通車一周，地方盼增加停車格數量，方便民眾轉乘。記者潘奕言／攝影
高雄捷運RK1岡山車站通車一周，地方盼增加停車格數量，方便民眾轉乘。記者潘奕言／攝影
高雄捷運岡山高醫站停車方便，仍有居民選擇開車到此轉乘。記者潘奕言／攝影
高雄捷運岡山高醫站停車方便，仍有居民選擇開車到此轉乘。記者潘奕言／攝影

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