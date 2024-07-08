南州迎王平安祭典 溪洲代天府王船展開「6天全台祈福」

3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式。縣長周春米、副議長盧文瑞等地方民代共同向朱府王爺焚香，祈求庇佑王船巡台隊伍一路平安，隨後周春米手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，出席貴賓在其後提水、澆水，宣告展開6天王船巡迴全台化瘟除煞，為民祈福。

周春米說，非常榮幸能參加甲辰正科迎王平安祭典，南州代天府王船遊台灣開水路儀示法會，是南州迎王平安祭典特有儀式，3年前與總統府秘書長，前縣長潘孟安一起參與迎王平安祭典，對環台祈福儀式感到很感動，她第二次參與三年一科的環台祈福，感謝主委黃瑞吉率領代天府團隊，讓全台都知道屏東百年地方傳統習俗。

「屏東迎王不僅是在地百年文化，更是世界級資產」，周春米說，迎王不僅是驅除瘟疫儀式，王船遶境更是祈福的象徵，此次為王船開水路儀示後，王船將隨巡航隊伍展開6天5夜的化瘟除煞為民祈福，將經過宜蘭、基隆、南投、雲林、高雄、台東等縣市為民眾祈福，祈求庇佑地方平安、風調雨順、國泰民安。

南州代天府主委黃瑞吉表示，廟方依循古禮辦理王船遊台灣開水路儀示法會，期待藉由環台祈福，讓中北部鄉親了解屏東王船文化，歡迎全國民眾在迎王平安祭典時來到南州鄉，體驗南部人的熱情與民俗文化。

屏東縣府表示，今開水路儀式後，9日首站抵達宜蘭，10日基隆，晚間住在新竹竹林山觀音寺；11日雲林，12日南下至高雄，13日台東天后宮駐駕後，14日再往南至鵝鑾鼻快閃後，返回南州。