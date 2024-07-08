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南州迎王平安祭典 溪洲代天府王船展開「6天全台祈福」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，展開為期6天繞行全台祈福。記者劉星君／攝影
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，展開為期6天繞行全台祈福。記者劉星君／攝影

3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式。縣長周春米、副議長盧文瑞等地方民代共同向朱府王爺焚香，祈求庇佑王船巡台隊伍一路平安，隨後周春米手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，出席貴賓在其後提水、澆水，宣告展開6天王船巡迴全台化瘟除煞，為民祈福。

周春米說，非常榮幸能參加甲辰正科迎王平安祭典，南州代天府王船遊台灣開水路儀示法會，是南州迎王平安祭典特有儀式，3年前與總統府秘書長，前縣長潘孟安一起參與迎王平安祭典，對環台祈福儀式感到很感動，她第二次參與三年一科的環台祈福，感謝主委黃瑞吉率領代天府團隊，讓全台都知道屏東百年地方傳統習俗。

「屏東迎王不僅是在地百年文化，更是世界級資產」，周春米說，迎王不僅是驅除瘟疫儀式，王船遶境更是祈福的象徵，此次為王船開水路儀示後，王船將隨巡航隊伍展開6天5夜的化瘟除煞為民祈福，將經過宜蘭、基隆、南投、雲林、高雄、台東等縣市為民眾祈福，祈求庇佑地方平安、風調雨順、國泰民安。

南州代天府主委黃瑞吉表示，廟方依循古禮辦理王船遊台灣開水路儀示法會，期待藉由環台祈福，讓中北部鄉親了解屏東王船文化，歡迎全國民眾在迎王平安祭典時來到南州鄉，體驗南部人的熱情與民俗文化。

屏東縣府表示，今開水路儀式後，9日首站抵達宜蘭，10日基隆，晚間住在新竹竹林山觀音寺；11日雲林，12日南下至高雄，13日台東天后宮駐駕後，14日再往南至鵝鑾鼻快閃後，返回南州。

今年是屏東的迎王年，琉球鄉三隆宮、東港東隆宮與南州溪洲代天府，分別將於9月3、9月28日及11月13日舉行迎王平安祭典，除宣告迎王平安祭典準備登場，也邀請大家來屏東參加平安祭典。

3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，縣長周春米（左三）、副議長盧文瑞（左二）共同向朱府王爺焚香，祈求庇佑王船巡台隊伍一路平安。記者劉星君／攝影。
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，縣長周春米（左三）、副議長盧文瑞（左二）共同向朱府王爺焚香，祈求庇佑王船巡台隊伍一路平安。記者劉星君／攝影。
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，縣長周春米（右二）手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，宣告6天王船巡迴全台正式開始。記者劉星君／攝影
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，縣長周春米（右二）手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，宣告6天王船巡迴全台正式開始。記者劉星君／攝影
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，縣長周春米（左）手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，宣告6天王船巡迴全台正式開始。記者劉星君／攝影
3年一科的南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州鄉溪洲代天府今舉行王船平安遶境開水路儀式，縣長周春米（左）手拿鋤頭跟隨於道長之後逐一繞行王船，宣告6天王船巡迴全台正式開始。記者劉星君／攝影

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