獨木舟橫渡小琉球全員平安 屏縣府加強水域防護

屏東縣政府昨天舉辦獨木舟橫渡小琉球活動，因海象不佳有55人被救上岸，縣府今天表示，經氣象專家風險評估活動照常，但啟程後遇風浪，所幸全員平安，將加強事前訓練及水域防護。

屏東縣政府主辦運動i台灣2.0 計畫「2024 獨木舟橫渡小琉球」，有108名民眾參加，昨天自東港青洲灣沙灘橫渡至小琉球中澳沙灘，未料途中遇海象不佳，參與活動的民眾陸續發生體力透支，主辦單位向海巡求援。

縣府今天發布新聞稿表示，昨天依氣象專家風險評估，活動照常舉行，上午6時許獨木舟團隊啟程後因海象不佳，有16人頭暈不適，先由主辦單位救護艇先行載回青州灣，同時尋求海巡人員支援戒護，其餘92人繼續划往小琉球。

直到上午9時，吹颳南風且浪很大，獨木舟團隊偏離預定航線，無法在預定時間10時30分抵達中澳沙灘，縣府隨即啟動活動安全計畫，將後面的39人搭載海巡艇至小琉球白沙漁港。

體發中心表示，航程全程約11浬，橫渡時間約4小時，雖有許多人因身體不適被救回岸上，但成功橫渡者多數上岸後稍事休息，仍繼續參與下午的SUP體驗及淨灘活動。

體發中心指出，活動事前安排一連串訓練課程，內容包括生態旅遊、獨木舟安全、技能暨體能教學，並在大鵬灣帆船基地進行實作，並事先規劃安全措施，協請海巡隊待命。未來規劃水域活動，將邀集相關單位共同討論，加強戒護措施，將持續推廣水域安全知識及水域救生教育，確保民眾安全。