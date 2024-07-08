高雄啤酒音樂節創8萬人入場12億產值 韓星讚精彩回憶

2024高雄啤酒音樂節於昨日畫下句點，累計進場人數突破8萬人，粗估創造12億產值，高市府推出「下酒菜料理競賽」選出25家攤商進駐會場，營業額上看250萬，這次也比演唱發放價值50元商圈夜市優惠券與50元一卡通綠點券，活動會場周邊的前鎮夜市人潮也增加一倍以上。

高雄下酒菜料理競賽已舉辦第8屆，每一屆優勝店家都能進駐高雄啤酒音樂節現場，去年進駐店家整體營業額達186萬佳績，今年25家店整體營業額上看250萬元；元榆牧場老闆陳立言表示，今年是第二次參加高雄下酒菜料理競賽，很榮幸獲選進入大會食堂開賣，已多備料三天皆完售。

高雄在地人潘小姐開心說，之前參加五月天演唱會已兌換過商圈夜市券，這次的高雄啤酒音樂節也完成兌換，現場除了有最愛的多種啤酒可以選擇，還有高雄在地下酒菜料理可享用。前鎮夜市蔡雨珍主委表示，前鎮夜市是傳統社區型夜市，顧客多是周邊幾十年老鄰居，演唱會帶動年輕歌迷，人潮大概是平常周末的一到兩倍。

寬寬整合行銷股份有限公司陳功儒總經理表示，今年3天累計總共突破8萬人，初估可創造12億產值。今年場域擴大，並搭建百米橫面舞台以及超過40米的延伸舞台，創造高雄夏天第一檔全台灣最大的音樂盛會，讓首度來高雄的ZICO留下深刻的記憶，他直呼為高雄啤酒音樂節帶來10首歌就是值得的， 「下酒菜料理競賽」優勝店家所推出的高雄在地獨家料理，今年整體營業額更上看250萬元。圖／高雄市經發局提供 2024高雄啤酒音樂節於昨日畫下句點，累計進場人數突破8萬人，初估創造12億。圖／高雄市經發局提供 高市府在活動現場發商圈夜市優惠券，民眾拿到商圈夜市券與一卡通綠點，聽完音樂節後，可與友人一起到前鎮夜市，使用優惠券吃熱炒。圖／高雄市經發局提供

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