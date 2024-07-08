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屏東南州王船祈福 9日起環台6天預告迎王將至

中央社／ 屏東縣8日電
屏東南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州溪洲代天府8日舉行王船開水路儀式，9日起將展開為期6天的王船環台祈福。 （中央社）
屏東南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州溪洲代天府8日舉行王船開水路儀式，9日起將展開為期6天的王船環台祈福。 （中央社）

屏東南州迎王平安祭典將在11月13日登場，南州溪洲代天府今天舉行王船開水路儀式，明天起將展開為期6天的王船環台祈福，預告迎王將至，也讓全台知道屏東在地宗教文化。

屏東縣長周春米、屏東縣議會副議長盧文瑞等地方民意代表出席王船開水路儀式。周春米手拿鋤頭，跟隨道長繞行王船；民意代表等人則在其後提水、澆水。

今天的開水路儀式過後，王船先繞行南州鄉庄頭，明天清晨6時出發，展開6天5夜的環台祈福，將一路向北駐駕宜蘭補天宮、基隆代天宮、麥寮聚寶宮、路竹天后宮，14日則停駕恆春保安宮，再返廟。

周春米會中指出，迎王平安祭是屏東重要的傳統宗教文化，透過王船遊台灣祈福，讓地方傳統習俗、王船文化讓全台鄉親都知道。

南州溪州代天府主委黃瑞吉表示，廟方依循古禮辦理王船遊台灣開水路儀示法會，期待藉由環台祈福活動，讓中北部的鄉親更能了解屏東王船文化，屆時歡迎全國民眾在迎王平安祭典時來到南州鄉，體驗南部人的熱情及不一樣的民俗文化活動。

今年屏東迎王，以小琉球三隆宮9月3日至9月9日打頭陣，接著東港東隆宮於9月28日至10月5日登場，南州溪洲代天府則是自11月13日至18日壓軸。

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