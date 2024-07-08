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獲企業經費挹注 高雄六龜2合唱團赴紐西蘭參賽

中央社／ 高雄8日電
高雄市六龜區尼布恩合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團，8日前往在紐西蘭奧克蘭市舉行的世界合唱大賽，與全球頂尖合唱團齊聚一堂。 清景麟集團提供／中央社
高雄市六龜區尼布恩合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團，8日前往在紐西蘭奧克蘭市舉行的世界合唱大賽，與全球頂尖合唱團齊聚一堂。 清景麟集團提供／中央社

高雄市六龜區尼布恩合唱團、嘎呼拉斯兒少合唱團，在獲得企業百萬元補助出國經費下，今天前往參加紐西蘭世界合唱大賽，與全球頂尖合唱團齊聚一堂，代表台灣在國際舞台上發光發熱。

「尼布恩合唱團」成立於2017年，尼布恩的名字是布農族語「牙齒」的意思，由合唱團指揮同時也是名牙醫的陳俊志醫師發起。合唱的音樂作品融合了台灣原住民元素，包括布農族和平埔族的古調，以此展現不同族群間的和諧與融合。

「嘎呼拉斯兒少合唱團」團員集結六龜地區布農、平埔、客家、閩南、新住民兒童；「嘎呼拉斯」為布農族語「開心歡唱」之意，成軍就是要代表台灣六龜出賽。

2合唱團優美音質與別具一格原住民特色，享譽國際，並多次獲得國際大獎，但每次出征比賽，龐大經費總是令人擔憂。清景麟集團今天新聞稿表示，已捐助新台幣100萬支持2合唱團，希望讓合唱團能代表台灣在國際舞台上發光發熱。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，因深知音樂藝術對於文化交流的重要性，因此當得知合唱團有意參加世界合唱大賽時，決定全力支持，希望通過贊助，讓更多人聽見來自台灣的美妙聲音。

2合唱團今天前往在紐西蘭奧克蘭市舉行的紐西蘭世界合唱大賽，與來自全球頂尖合唱團齊聚一堂，展現各自音樂才華。為了備戰這次比賽，2合唱團進行多次密集排練，並於日前在衛武營舉辦大型演出，增加成員的台風經驗。

六龜 原住民 布農族 平埔族 紐西蘭 音樂

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