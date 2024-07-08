從8千人之中脫穎而出 高市府表揚50名勞動楷模

高雄市政府含工友、技工、駕駛、測量助理及清潔隊員等人力約達8千名基層員工，今年選出50名勞動楷模，上午在四維行政中心接受市長陳其邁表揚。首位受獎的技工劉美杏在市府服務近40年，她說，早年行動不便求職處處受限，在市府工作之後獲得眾多支持，這個獎項對她的職場生涯有很大的鼓勵與肯定。

市府指出，今年度表揚50人，35 名績優職工、15名績優臨時人員。臨時人員中，5人年紀在45歲以下，資歷並非獲獎的必備要件。

獲獎職工中，今年64歲的人力發展中心技工劉美杏仰賴輪椅出入，卻從未因為身體限制影響工作表現。工務局工友顏建龍則是負責工地登革熱巡查，若疫情升溫配合加班站在防疫最前線。稅捐處盧昶志技工提供專業省電建議，還會利用公務之餘整理庭院及綠美化植栽。

正式頒獎前，陳其邁先對在場的基層員工深深一鞠躬表達謝意。陳其邁表示，要在8千人之中脫穎而出不容易，評審很難抉擇；前年旱災缺水鑿井，沒幾天又發布土石流緊戒區，以後會變成新常態，基層人員要面臨的挑戰很多。