從8千人之中脫穎而出 高市府表揚50名勞動楷模
高雄市政府含工友、技工、駕駛、測量助理及清潔隊員等人力約達8千名基層員工，今年選出50名勞動楷模，上午在四維行政中心接受市長陳其邁表揚。首位受獎的技工劉美杏在市府服務近40年，她說，早年行動不便求職處處受限，在市府工作之後獲得眾多支持，這個獎項對她的職場生涯有很大的鼓勵與肯定。
市府指出，今年度表揚50人，35 名績優職工、15名績優臨時人員。臨時人員中，5人年紀在45歲以下，資歷並非獲獎的必備要件。
獲獎職工中，今年64歲的人力發展中心技工劉美杏仰賴輪椅出入，卻從未因為身體限制影響工作表現。工務局工友顏建龍則是負責工地登革熱巡查，若疫情升溫配合加班站在防疫最前線。稅捐處盧昶志技工提供專業省電建議，還會利用公務之餘整理庭院及綠美化植栽。
正式頒獎前，陳其邁先對在場的基層員工深深一鞠躬表達謝意。陳其邁表示，要在8千人之中脫穎而出不容易，評審很難抉擇；前年旱災缺水鑿井，沒幾天又發布土石流緊戒區，以後會變成新常態，基層人員要面臨的挑戰很多。
陳其邁也提及，時代進步很快，以前沒有人工智慧、淨零轉型等議題，他過去在大學用電腦跑一個統計程式需要2小時，5個程式要花10小時，現在進入算力時代，只需要2、3秒就做到，大家要用新技術解決新問題。
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