快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

從8千人之中脫穎而出 高市府表揚50名勞動楷模

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁頒發獎座給今年度高市績優基層人員劉美杏。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁頒發獎座給今年度高市績優基層人員劉美杏。記者徐白櫻／攝影

高雄市政府含工友、技工、駕駛、測量助理及清潔隊員等人力約達8千名基層員工，今年選出50名勞動楷模，上午在四維行政中心接受市長陳其邁表揚。首位受獎的技工劉美杏在市府服務近40年，她說，早年行動不便求職處處受限，在市府工作之後獲得眾多支持，這個獎項對她的職場生涯有很大的鼓勵與肯定。

市府指出，今年度表揚50人，35 名績優職工、15名績優臨時人員。臨時人員中，5人年紀在45歲以下，資歷並非獲獎的必備要件。

獲獎職工中，今年64歲的人力發展中心技工劉美杏仰賴輪椅出入，卻從未因為身體限制影響工作表現。工務局工友顏建龍則是負責工地登革熱巡查，若疫情升溫配合加班站在防疫最前線。稅捐處盧昶志技工提供專業省電建議，還會利用公務之餘整理庭院及綠美化植栽。

正式頒獎前，陳其邁先對在場的基層員工深深一鞠躬表達謝意。陳其邁表示，要在8千人之中脫穎而出不容易，評審很難抉擇；前年旱災缺水鑿井，沒幾天又發布土石流緊戒區，以後會變成新常態，基層人員要面臨的挑戰很多。

陳其邁也提及，時代進步很快，以前沒有人工智慧、淨零轉型等議題，他過去在大學用電腦跑一個統計程式需要2小時，5個程式要花10小時，現在進入算力時代，只需要2、3秒就做到，大家要用新技術解決新問題。

高市府今年表言50名基層勞動楷模，市長陳其邁頒獎前先深深一鞠躬。記者徐白櫻／攝影
高市府今年表言50名基層勞動楷模，市長陳其邁頒獎前先深深一鞠躬。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府員工約8千人，50名勞動楷模今日在四維行政中心接受表揚。記者徐白櫻／攝影
高雄市政府員工約8千人，50名勞動楷模今日在四維行政中心接受表揚。記者徐白櫻／攝影

人力 陳其邁

延伸閱讀

高鐵南延屏東要不要通過高雄車站？陳其邁這樣回應

高雄前金運動中心開幕 結合AI陳其邁體驗陸上激流泛舟

多納部落黑米輕旅行7月13日起展開 陳其邁邀走訪茂林

「這是場沒有後路的戰爭」 工總理監事聯席會議 陳其邁喊話招商

相關新聞

從8千人之中脫穎而出 高市府表揚50名勞動楷模

高雄市政府含工友、技工、駕駛、測量助理及清潔隊員等人力約達8千名基層員工，今年選出50名勞動楷模，上午在四維行政中心接受...

高鐵南延路線恐生變 屏縣府：盼盡速推動進入2階環評

高鐵延伸屏東案路線近期傳出恐生變，經過高雄車站的舊方案再度被外界討論，屏東縣政府今表示，就屏東縣民而言，期盼高鐵重大交通...

高鐵南延屏東要不要通過高雄車站？陳其邁這樣回應

高鐵南延案路線生變，經過高雄車站的舊方案再度被外界提出討論。有意角逐下屆市長大位的民進黨立委賴瑞隆昨晚率先表態支持，國民...

屏東縣秘書長由楊慶哲接任 周春米倚重其工程專業

屏東縣政府原秘書長邱黃肇崇、城鄉發長處長李怡德高升中央，屏東縣府今發布人事命令，秘書長由工務處長楊慶哲接任；城鄉發展處長...

泛綠分裂4搶1 屏東縣長治鄉長補選候選人號次抽籤

屏東縣長治鄉長補選4名候選人今天抽籤號次，抽籤結果出爐，1號吳亮慶、2號邱炬峰、3號邱佳娟，4號陳琮賀。

美濃田調60年 孔邁隆喜見當年娃

美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆60年前開始在美濃進行客庄田野調查，獲頒美濃第一位榮譽鎮民。87歲的孔邁隆昨返美濃辦退休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。