高鐵延屏東路線傳變數 屏縣府：關鍵建設莫延遲
媒體報導工程界傳出高鐵延伸屏東路線可能改變，屏東縣政府今天表示，期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，並盡速進入2階環評，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展。
屏縣府今天發布新聞稿表示，交通部鐵道局目前正在進行高鐵延伸屏東綜合規劃階段，相關方案，皆持續與鐵道局追蹤並掌握工作進度，盼方案路線盡速確定並進入2階環評。
縣長周春米也持續與行政院、交通部表達加速推動意見，而屏東端路線及站址從未改變，也尊重交通部規劃；就屏東縣民而言，期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展。
交通旅遊處指出，高鐵延伸屏東不僅是屏東交通發展關鍵拼圖，更是全台貫穿南北區域均衡發展、串聯南北各地產業廊帶重要命脈，爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變；盼交通部審慎規劃、加速辦理，早日完成環島高快速鐵道。
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