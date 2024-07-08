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高鐵延屏東高雄案有望復活 陳其邁：優缺點審慎評估

中央社／ 高雄8日電

高鐵延屏東目前正在綜合規劃階段，工程界傳出曾納可行性研究的高雄案有機會敗部復活；高雄市長陳其邁今天表示，各方案有不同優缺點，仍要從工程技術、都市發展等因素，審慎評估考量。

高鐵延屏東路線原本有4方案納入評估，交通部於民國108年9月27日宣布採左營案，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣，於屏東市台糖六塊厝農場設站。

行政院109年12月10日核定左營案可行性研究，同意辦理綜合規劃，環境部於111年3月30日決議左營案進入第2階段環境影響評估，但因路線經過石化廠區，引起地方對安全隱憂的爭議，鐵道局至今還未開始2階環評相關調查。

工程界傳出，因左營案穿過高鐵左營基地，不但基地內列車安全管制風險升高，未來營運風險更高，鐵道局正重新考慮曾評估過的高雄案。交通部及鐵道局相關官員表示，先設法克服左營案路線面臨的問題，若仍無法解決，再思考其他方案。

對此，陳其邁今天出席2024年高雄市績優基層人員頒獎表揚典禮前，接受媒體聯訪表示，各個方案都有不同優缺點，但還是要從整體工程技術、都市發展及沿線周遭居民權益等因素，審慎評估考量。

陳其邁說，尤其高鐵是屬於城市與城市或區域間最重要交通工具，應從各種不同因素，包括財務、技術、區域發展等做方面不同考量。

屏東縣 高鐵

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