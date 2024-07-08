8日起夜間施工封閉 國1北上岡山至高科須改道行駛

國道1號北上岡山交流道至高科交流道路段，高速公路局將辦理耐洪及耐震提升改善工程，今天起至11日、晚間10時至次日上午6時施工封閉，高市府交通局提醒用路人改道行駛。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，高速公路局第二新建工程分局辦理國道1號土庫排水橋耐洪及耐震能力提升改善工程，預計今天至11日的每天晚間10時至次日上午6時，國1北上岡山交流道至高科交流道路段管制通行。

交通局也公布建議改道路線，如國道1號北上往高科，可由國道1號岡山交流道出口到186線介壽東路，右轉岡山路，再左轉台1線（縱貫公路）、右轉北嶺二路、左轉北嶺五路、右轉中山高聯絡道後前往國1高科交流道。

平面道路則由186線介壽路東向車輛左轉岡山路，再左轉台1線（縱貫公路）、右轉北嶺二路、左轉北嶺五路、右轉中山高聯絡道後前往國1高科交流道。

此外，186線岡山南路北向到岡山路左轉台1線（縱貫公路）、右轉北嶺二路、左轉北嶺五路、右轉中山高聯絡道、國1高科交流道；長程改道則由鼎金系統匝道到國10東向、燕巢系統交流道接國3北上。

交通局呼籲用路人按照現場警義交人員引導行駛、減速慢行，同時做好提早改道規劃，避免影響行程；並可收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。