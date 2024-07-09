高雄啤酒音樂節3天湧逾8萬人 周邊產值達12億

2024高雄啤酒音樂節昨天畫下句點，主辦單位統計，3天累計進場人數突破8萬人，並初估創造周邊12億元產值。市府也搭配推出商圈夜市優惠券等，帶動商圈夜市人潮增加。

2024高雄啤酒音樂節昨天落幕，3天多組台、韓、泰歌手雲集，接連演出。寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，今年音樂節3天累計共突破8萬人，初估可創造周邊產值達新台幣12億元。

高雄市府也與主辦單位合作推出「高雄下酒菜料理競賽」，25支優勝隊伍獲得進駐現場販售資格。3天下來整體營業額突破250萬元。另外，市府也配合音樂節發放商圈夜市優惠券與一卡通綠點券等，讓周邊夜市人潮倍增。

高雄市經發局長廖泰翔今天透過新聞稿表示，高雄下酒菜料理競賽已舉辦第8屆，優勝店家都能進駐音樂節大會食堂販售，每年幾乎都順利完售，業績更是逐年增高，去年整體營業額186萬元，今年整體營業額更上看250萬元。

鄰近音樂節活動現場的前鎮夜市主委蔡雨珍說，演唱會為夜市帶來不同的消費者，前鎮夜市是傳統社區型的夜市，顧客多是周邊老鄰居，因為演唱會帶動年輕歌迷，人潮大概是平常週末的1到2倍。

經發局提醒，市府發放商圈夜市優惠券50元，使用期限到2025年2月28日、一卡通綠點50點登錄券登錄期限到2024年7月31日。