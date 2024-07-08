高鐵南延路線恐生變 屏縣府：盼盡速推動進入2階環評

高鐵延伸屏東案路線近期傳出恐生變，經過高雄車站的舊方案再度被外界討論，屏東縣政府今表示，就屏東縣民而言，期盼高鐵重大交通建設期程不要延遲，讓高鐵早日進入屏東，帶動地方發展讓高屏地區的交通更便利。

屏東縣政府表示，交通部鐵道局目前正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規劃及第二階段環境影響評估，相關規劃方案，縣府皆持續與交通部鐵道局追蹤並掌握工作進度，盼案路線盡速確定進入2階環評，縣長周春米亦持續與行政院及交通部表達加速推動意見，且屏東端之路線及站址從未改變，也尊重交通部規畫。

縣府交通旅遊處指出，高鐵延伸屏東不僅是屏東交通發展關鍵拼圖，更是全台貫穿南北區域均衡發展、串聯南北各地產業廊帶的重要命脈。縣府爭取屏東交通平權，讓高鐵早日進入屏東的立場始終不變，將持續促請交通部審慎規畫、加速辦理，早日完成環島高快速鐵道。

縣議員梁育慈表示，高鐵延伸屏東是攸關未來全縣發展關鍵建設，希望盡快定案開工，不要再有任何延宕，屏東人已等了很多年，鄉親都迫切期待高鐵最後一哩路能儘早完成，落實國境之南交通平權。