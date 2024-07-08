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高鐵南延屏東要不要通過高雄車站？陳其邁這樣回應

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁頒獎表揚績優基層人員，對於高鐵南延要不要經過高雄火車站持保留態度，他認為各種方案都要審慎評估。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁頒獎表揚績優基層人員，對於高鐵南延要不要經過高雄火車站持保留態度，他認為各種方案都要審慎評估。記者徐白櫻／攝影

高鐵南延案路線生變，經過高雄車站的舊方案再度被外界提出討論。有意角逐下屆市長大位的民進黨立委賴瑞隆昨晚率先表態支持，國民黨議員黃紹庭也疾呼，高鐵進入高雄車站，南高雄才不會被邊緣化。市長陳其邁語帶保留說，各個方案都有不同的優缺點，要審慎評估考量。

今早陳其邁主持市府績優基層人員表揚大會，媒體問及，鐵道局可能在重新討論高鐵南延的規畫路線，請問市長看法。陳其邁指出，各個方案都有不同的優缺點，要從整體工程技術，包括都市發展，以及整個涉及整體沿線周遭居民的權益，尤其高鐵是屬於城市跟城市、區域間最重要的一種工具，應該各種不同因素審慎評估考量。

記者追問陳其邁支不支持通過高雄車站？過去國民黨市議員黃紹庭也對此議題多次質詢。陳其邁沒有正面回應，他表示，相關內容他在議會已經講得很清楚；工程會有不同評估，包括財務、技術、區域發展等層面要做不同的考量。

議員黃紹庭2022年10月為南延案發起公投，且在議會總質詢陳其邁要求表態。當時陳其邁說，台鐵地下化工程已挖10年，如果要再挖對周遭商圈影響大，要聽取三民、左營等區民眾意見，路線變動涉及屏東，也要問屏東居民意見。

陳其邁 高鐵 黃紹庭

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