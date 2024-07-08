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屏東縣秘書長由楊慶哲接任 周春米倚重其工程專業

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府秘書長由工務處長楊慶哲接任。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府秘書長由工務處長楊慶哲接任。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府原秘書長邱黃肇崇、城鄉發長處長李怡德高升中央，屏東縣府今發布人事命令，秘書長由工務處長楊慶哲接任；城鄉發展處長由成功大學都市計劃學系教授、現任副總務長陳志宏接任。

縣府表示，縣長周春米從擔任立委起就協助推動縣政，感謝邱黃肇崇一路以來襄助，她就任縣長後許多重大建設仍在持續進行，秘書長是縣府重要幕僚長，幾經徵詢及評估考量後，最後擇定具工程背景出身的楊慶哲出任，期待縣政建設火力全開，各項工程進度都要加快腳步。

楊慶哲是國立屏東科技大學博士，1995年至屏東縣政府服務迄今近30年，學經歷完整，2009年八八風災重創屏東時，曾前進佳冬災區擔任縣府現場指揮官，快速整合縣府及所有外援的人力、機具，完成救災工作；2014獲為屏東縣模範公務人員，2022年再獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。

2013年楊慶哲獲拔擢為工務處長，任內與屏科大合作研究，以全斷面透水工法改善屏科大聯外道路，下雨時雨水可滲透地底，路面不再積水，讓曾被當地學生批評為「最爛一條路」變成全國最長且兼顧路面及環境生態的透水路面，成果備受肯定。

楊慶哲任工務處長任內完成屏東縣民公園、公21、內埔、屏東公園等四處共融公園，協助其他局處完成23處共融遊戲場，以及屏東演藝廳、屏東縣立圖書館總館、潮州及東港聯合辦公大樓、社會福利館舍工程、長照設施工程、潮州國際溜冰場等工程，並獲得國內外多項大獎。

楊慶哲熟稔城際及區域路網的規畫，紓解交通瓶頸，包括縣道199線、200線、屏17線海豐外環道及公勇路等近30條重要公路系統與市區道路拓寬與開闢工程，也都是在其任內完成。還完成2百多件校舍補強工程、40多件校舍興建工程。楊慶哲升任秘書長後，工務處長由副處長林洋助代理。

新任的城鄉處長陳志宏，是德國德勒斯登工業大學工學博士，曾在德國當過建築師，後返台在國立成功大學任教，先後擔任都市計劃學系教授、國土研究中心副主任，兼任成大副總務長，周春米希望借重專業，開創屏東城鄉新風貎。

工策會總幹事李坤退休後，工策會總幹事由副總幹事張菽蓁接任，中山大學傳播管理研究所，媒體人出身，歷任屏東溫馨扶輪社第25屆社長、勵馨基金會屏東愛馨委員、財團法人彩色盤教育基金會董事，與產業界接觸及淵源頗多。

縣府表示，人事命令自7月16日起生效，城鄉處長陳志宏8月1日報到。

工策會總幹事李坤退休，工策會總幹事由副總幹事張菽蓁接任。圖／屏東縣政府提供
工策會總幹事李坤退休，工策會總幹事由副總幹事張菽蓁接任。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今發布人事命令，城鄉發展處長由成功大學都市計劃學系教授、現任副總務長陳志宏接任。圖／屏東縣提供
屏東縣府今發布人事命令，城鄉發展處長由成功大學都市計劃學系教授、現任副總務長陳志宏接任。圖／屏東縣提供

屏東縣政府 屏科大 成功大學

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