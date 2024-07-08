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泛綠分裂4搶1 屏東縣長治鄉長補選候選人號次抽籤

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
無黨籍吳亮慶抽到1號，抽籤結束後車隊遊行。記者劉星君／攝影
無黨籍吳亮慶抽到1號，抽籤結束後車隊遊行。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長補選4名候選人今天抽籤號次，抽籤結果出爐，1號吳亮慶、2號邱炬峰、3號邱佳娟，4號陳琮賀。

今天號次抽籤4名候選人均出席，無黨籍陳琮賀雖出席，但由他的兒子陳東聖代為抽籤，抽到4號，陳東聖說，這次參選清清白白參選，當選絕對是清清廉廉做事情，清廉是他參選的宗旨。

接著是無黨籍吳亮慶抽籤，抽到1號，吳亮慶說「一路領先」，台下支持者喊「一定當選」。

之後抽籤的是民進黨徵召邱佳娟，邱佳娟抽到3號，台下支持者說「票投邱佳娟，長治很OK，佳倍用心福利清新」。

最後抽籤的是國民黨徵召的邱炬峰，抽到2號。邱炬峰說，2號邱炬峰，好事成雙，一定跟上，風華長治。

抽籤結束後，記者請四名候選人合影，吳亮慶直接說「我不要」，最後3候選人合影。

抽籤結束後，吳亮慶、邱佳娟也分別在長治鄉公所前喊口號，喊完口號後各自展開車隊遊行。

長治鄉長補選競爭激烈，泛綠分裂，民進黨前黨員吳亮慶當過六屆縣議員，選舉無敗績，因本屆議員選舉當選無效遭法院判決確定解職，吳亮慶投入長治鄉長補選。民進黨徵召三屆鄉民代表邱佳娟，邱佳娟是4名候選人中最年輕者。國民黨徵召擔任5屆鄉民代表邱炬峰參選，這也是邱炬峰第三次競選長治鄉長，另還有無黨籍陳琮賀參選。

長治鄉長補選在7月27日投票。

屏東縣長治鄉補選4名候選人今天抽籤，三名候選人分別為邱佳娟（左）、邱炬峰（中）、陳琮賀（右），記者詢問吳亮慶可以一起合照嗎，吳亮慶直接說「我不要」，所以僅三人合影。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉補選4名候選人今天抽籤，三名候選人分別為邱佳娟（左）、邱炬峰（中）、陳琮賀（右），記者詢問吳亮慶可以一起合照嗎，吳亮慶直接說「我不要」，所以僅三人合影。記者劉星君／攝影
邱佳娟抽到3號。記者劉星君／攝影
邱佳娟抽到3號。記者劉星君／攝影
民進黨徵召邱佳娟抽到3號，抽籤結束後展開車隊遊行。記者劉星君／攝影
民進黨徵召邱佳娟抽到3號，抽籤結束後展開車隊遊行。記者劉星君／攝影
邱炬峰抽到2號。記者劉星君／攝影
邱炬峰抽到2號。記者劉星君／攝影
陳琮賀委託兒子陳東聖抽籤，抽到4號。記者劉星君／攝影
陳琮賀委託兒子陳東聖抽籤，抽到4號。記者劉星君／攝影
吳亮慶抽到1號。記者劉星君／攝影
吳亮慶抽到1號。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選四名候選人在台下等待抽籤，第一排左起為邱炬峰、吳亮慶、陳琮賀與邱佳娟。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選四名候選人在台下等待抽籤，第一排左起為邱炬峰、吳亮慶、陳琮賀與邱佳娟。記者劉星君／攝影

民進黨 補選 鄉長

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