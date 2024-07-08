16日開幕…五星綠建築屏東西市場 吹冷氣買菜

全新改建的屏東西市場，是屏縣首座有空調五星級綠建築市場，攤位型與店鋪型共94攤，6月25日試營運至今有9成業者進駐，也祭出優惠活動，民眾直呼「東西好吃！價格跟原本在外面一樣」、「採買後還能陪小孩開心用餐」，但也有人反映汽車空間停車不足，室內油煙味重。縣府回應，廠商今天會在排煙設備上加裝煙罩，試營運期間滾動式檢討。

西市場有16間店鋪、78個開放攤位，蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，已84間店鋪、攤位開張；市場內設無障礙電梯，買熟食可到2樓用餐，寵物有牽繩或推車都能進入，部分店家提供電子支付。

集結屏東好物的特色店鋪「阿猴3號店」、大店長聯盟校友之一的林宜靜，經營鮮凍泰國蝦，另與其他大店長夥伴合作，店鋪成寄貨取貨點。林說，天氣熱，市場有冷氣吹，贏在起跑點，但有客人反映停車位嫌不足。

城鄉處表示，市場附設汽車停車位46格、機車196格，可多利用屏東藝術館等周邊停車場。屏東西市場16日正式開幕，周一公休，營業時間早上7時到晚間7時。