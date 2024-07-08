星期評論／綠地革命維管費力 高雄防蹈錢坑

高雄許多閒置空地淪為治安、髒亂死角，近月來市長陳其邁下令拆圍籬、以綠茵取代硬鋪面，目標上看100公頃，不少大型重劃區裸露的地表化成綠地，與高聳建築相襯，讓高雄流露國際都會風範；只不過開闢容易、維護難，偌大的草坪一向是野火燒不盡、春風吹又生，這場「綠地革命」有望成就市長個人政績，反之，恐替市政挖了錢坑。

2月起，高市環保局自公、私部門接手多筆空地綠美化，維管面積77公頃，認養地點包括高鐵沿線92期重劃區，鐵路地下化廊道兩側71期重劃區、亞灣60期重劃區等，每天動用大批人員、車輛澆灌，維護草地存活。

據評估，高雄新增77公頃綠地1年約固碳231公噸，除能抑制揚塵、美化市容，尚可調節氣候，降低熱島效應及陽光映射造成的刺眼不適。環保局期許「綠地革命」能帶動公私部門仿效，奠立高雄淨零、宜居城市地位。

過去公園綠地常被執政者視為都市發展的配角，而今淨零碳排成全球顯學，倡議「綠化」成了不可忽視的建設一環，外界樂見高雄市府看見市民生活需求，著手將工業城的灰色基調，改以視覺愉悅的綠意替代。

只不過推動綠地革命並非易事，耗費的人力、物力，龐大無可限計，且環保局認養維管的土地不乏財團所擁，大企業無償提供土地，交由高市府綠化，能減免稅負，也省掉土地維護管理的大把銀兩，但相關的成本其實均轉由市府編列預算吸收。

公部門與民間單位協力合作，相關條件、SOP若未能細緻訂立，稍有差池，不僅賠了人民納稅錢，恐也招來罵名，市府在豎立治理標竿時不得不慎，期許創造永續城市、為市庫精準支出把關的雙贏。