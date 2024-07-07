高雄傍晚大雷雨 多個行政區一度發布淹水警戒
高雄市今天傍晚大雷雨，宛如颱風天，高雄氣象站大雷雨訊息指出，鼓山區、左營區、楠梓區、三民區等多個行政區列入示警範圍。另「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」因暴雨中斷演出。
高雄市傍晚大雷雨，雷電交加宛如颱風天，高雄氣象站大雷雨即時訊息指出，持續時間將至晚間6時30分；示警區域多達25個行政區，包括鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區等。
水利署也一度針對左營區、前鎮區、鼓山區、苓雅區、三民區等發布淹水二級警戒，另外更對鳳山區、鳥松區等發布淹水一級警戒，提醒民眾留意安全。
此外，「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」今天在高雄夢時代購物中心對面廣場舉行，因為突然下起暴雨，一度公告暫停演出，演出藝人也紛紛在社群分享現場影片。
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