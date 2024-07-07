方喜樂獲屏東咖啡全國手沖賽冠軍 返鄉創業「回春咖啡」
2024屏東咖啡節屏東咖啡全國手沖賽，6、7日在屏菸1936文化基地舉行，64名手沖咖啡選手參賽，由評審長陳政學率領11名咖啡專業人士組成評審團，今下午頒獎，冠軍來自恆春的方喜樂，近年來她回到家鄉，她正籌備創業開咖啡店，要取名回「回春咖啡」，很高興冠軍留在屏東。
38歲方喜樂也是烘豆師，她說，大學念的是文化教育系，出社會後在工地做過工安工作，在營造現場，大學時打工接觸咖啡，四年前踏入咖啡領域，咖啡成為她的興趣。
方喜樂說，咖啡種植方式不同，沖煮的手法展現豆子特性，如同參賽64名選手要用同一個比賽咖啡豆，每個人呈現風格不同，這就是咖啡迷人地方，可以自己做變化，未來想要恆春開店，店名取名「回春咖啡」。
方喜樂坦言，一開始其實不大敢喝咖啡，以為都要加牛奶喝拿鐵，後來發現咖啡喝原味，手沖黑咖啡喝出咖啡本身特性。
屏東縣府原民處表示，這次比賽的賽豆使用屏東在地生產屏東精品咖啡豆，選手們以手沖萃取屏東咖啡的風味、口感，比賽有來自全國咖啡愛好者觀戰，64人參加初複賽後選出8人進總決賽，選手們介紹屏東咖啡特色、沖煮技巧、風味口感等，讓民眾了解優質的咖啡，讓大眾認識屏東咖啡特色。
原民處表示，屏東咖啡深具產業觀光經濟價值，咖啡的消費族群龐大，地方有不同文化與品質行銷，賽事搭配咖啡文創市集，以屏東優質旅宿券與咖啡好禮做為參與活動抽獎獎品，希望民眾來屏東旅遊，品嘗在地咖啡，帶動整體咖啡經濟效益，為屏東咖啡掀起黑金浪潮。
手沖咖啡得獎名單：冠軍方喜樂（屏東縣）、亞軍黃士哲（台中市）、季軍許瓊方（屏東縣）、殿軍廖華堂（台中市）、優勝林佩宜（高雄市）、趙啟宏（高雄市）、賈昱鈞（南投縣）、趙書傑（高雄市）。
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