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高雄前金運動中心開幕 結合AI陳其邁體驗陸上激流泛舟

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市前金運動中心結合最新AI科技引進智慧健身器材，高雄市長陳其邁及立委黃捷體驗激流泛舟。記者潘奕言／攝影
高雄市前金運動中心結合最新AI科技引進智慧健身器材，高雄市長陳其邁及立委黃捷體驗激流泛舟。記者潘奕言／攝影

高雄市前金運動中心今日揭牌啟用，這是高雄市第8座運動中心，最大特色是結合最新AI科技引進智慧健身器材，將運動與遊戲結合，讓運動變得更有趣。高雄市長陳其邁表示，希望在2026年時，全市14個運動中心都能夠全部啟用。

前金運動中心為前金國小活動中心整修完成，經費約4900多萬元，其最大特色是是結合最新AI科技引進智慧健身器材，例如ICAROS飛行器、健身球、智慧射箭、宇康激流泛舟等，將運動與遊戲結合，打造突破場地限制的運動。

陳其邁也下場嘗試飛行器及激流泛舟，不用飛上天或到溪流，就能夠感受3D場景結合運動鍛練肌耐力的樂趣，直呼有趣。並到1樓參觀游泳池配置安心泳SAFESWIM AI防溺系統，運用科技強化防溺功能。

陳其邁表示，市府依據不同地區的人口特性及市民需求，設計不同特色的運動中心，如苓雅運動中心就針對身障朋友特別設計專屬課程，前金則引進智慧運動科技協助長輩運動，讓訓練課程更有效率。

前金運動中心4樓綜合球場可打籃球或羽球，羽球場每小時收費350元；3樓為健身房、舞蹈瑜珈教室，每次收費50元。為鼓勵長輩運動，游泳池在周末假日與寒暑假上午7時至9時，健身房每日12時至14時，提供65歲以上長輩免費使用，其餘時段也享有半價優惠。

陳其邁表示，希望2026年前全市14座運動中心都能夠完工。剩下6座都已動工，岡山運動中心預計年底完工，楠梓、三民、鼓山、路竹高中運動中心預計明年完工，最後一座小港運動中心預計於2026年中完工。

前金運動中心4樓綜合球場可打籃球或羽球。記者潘奕言／攝影
前金運動中心4樓綜合球場可打籃球或羽球。記者潘奕言／攝影
高雄市前金運動中心結合最新AI科技引進智慧健身器材，高雄市長陳其邁體驗飛行器。記者潘奕言／攝影
高雄市前金運動中心結合最新AI科技引進智慧健身器材，高雄市長陳其邁體驗飛行器。記者潘奕言／攝影
前金運動中心4樓綜合球場可打籃球或羽球。記者潘奕言／攝影
前金運動中心4樓綜合球場可打籃球或羽球。記者潘奕言／攝影

健身房 運動 陳其邁

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