田野調查跨越一甲子再聚首 美人類學家接受美濃鄉親致敬
86歲美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Prof. Myron Cohen）60年前在美濃進行客庄田野調查，歷年來多次返台研究不間斷，獲頒美濃第一位榮譽鎮民。孔邁隆今天重返美濃舉辦退休講座，並與當年黑白照片下的嬰兒、小孩、年輕人合影留念，跨越時空再續前緣，人人臉上洋溢滿滿感動。
孔邁隆在1964年、1071年都曾在美濃長住研究客家文化，相機鏡頭記錄當時民生百態、宗教及文化習俗。孔邁隆東亞巡迴講座台灣場選在龍肚國小舉辦，孔以「60年瀰濃與客家研究所見」為題分享多年心得，行政院客委會主委古秀妃、高市客委會主委楊瑞霞等人到場聆聽，現場湧入200多人。
下午3點演講開始，龍肚國小學童先獻花，隨後當年孔邁隆相機鏡頭下的「折門前花小女孩」、「送雞油飯男子」及「新生兒」等照片主角現身，分批與孔邁隆合影留念。時隔60年，孔邁隆從年輕小夥子變成白髮蒼蒼的耆耄長者，小女孩變熟齡阿嬤，新生兒則成為龍山國小校長林二文，時光流逝讓眾人不勝唏噓。
孔邁隆中文表達能力佳，國客語夾雜演說，開心在台上分享數十張黑白照片背後故事。他說，大學時期對東亞的客家文化產生興趣，1964年來台，先在台北待一年，後來南下高雄定居美濃龍肚大崎下夥房，博士研究就是以客家族群的大家族為題。
林二文說，花60年時間關注一個地方不容易，孔教授以影像文字記錄60年代的美濃農村，成為回顧過往的最珍貴影像；照片記錄田頭田尾農耕勞動影像，其中有一張「英丹畫像室」讓他對祖宗畫像產生興趣，他個人受孔教授影響非常深遠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言