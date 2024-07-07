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田野調查跨越一甲子再聚首 美人類學家接受美濃鄉親致敬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆當年拍攝的新生兒，搖身一變成為龍山國小校長林二文，今昔對照落差很大。記者徐白櫻／攝影
美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆當年拍攝的新生兒，搖身一變成為龍山國小校長林二文，今昔對照落差很大。記者徐白櫻／攝影

86歲美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Prof. Myron Cohen）60年前在美濃進行客庄田野調查，歷年來多次返台研究不間斷，獲頒美濃第一位榮譽鎮民。孔邁隆今天重返美濃舉辦退休講座，並與當年黑白照片下的嬰兒、小孩、年輕人合影留念，跨越時空再續前緣，人人臉上洋溢滿滿感動。

孔邁隆在1964年、1071年都曾在美濃長住研究客家文化，相機鏡頭記錄當時民生百態、宗教及文化習俗。孔邁隆東亞巡迴講座台灣場選在龍肚國小舉辦，孔以「60年瀰濃與客家研究所見」為題分享多年心得，行政院客委會主委古秀妃、高市客委會主委楊瑞霞等人到場聆聽，現場湧入200多人。

下午3點演講開始，龍肚國小學童先獻花，隨後當年孔邁隆相機鏡頭下的「折門前花小女孩」、「送雞油飯男子」及「新生兒」等照片主角現身，分批與孔邁隆合影留念。時隔60年，孔邁隆從年輕小夥子變成白髮蒼蒼的耆耄長者，小女孩變熟齡阿嬤，新生兒則成為龍山國小校長林二文，時光流逝讓眾人不勝唏噓。

孔邁隆中文表達能力佳，國客語夾雜演說，開心在台上分享數十張黑白照片背後故事。他說，大學時期對東亞的客家文化產生興趣，1964年來台，先在台北待一年，後來南下高雄定居美濃龍肚大崎下夥房，博士研究就是以客家族群的大家族為題。

林二文說，花60年時間關注一個地方不容易，孔教授以影像文字記錄60年代的美濃農村，成為回顧過往的最珍貴影像；照片記錄田頭田尾農耕勞動影像，其中有一張「英丹畫像室」讓他對祖宗畫像產生興趣，他個人受孔教授影響非常深遠。

美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Prof. Myron Cohen）返回高雄美濃舉辦演說，吸引眾多鄉親報名聆聽。記者徐白櫻／攝影
美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Prof. Myron Cohen）返回高雄美濃舉辦演說，吸引眾多鄉親報名聆聽。記者徐白櫻／攝影
主辦單位安排孔邁隆鏡頭下的人物來聚會，當年照片中的兩位小女孩，早已升格當阿嬤。記者徐白櫻／攝影
主辦單位安排孔邁隆鏡頭下的人物來聚會，當年照片中的兩位小女孩，早已升格當阿嬤。記者徐白櫻／攝影
主辦單位安排孔邁隆鏡頭下的人物來聚會，場面溫馨。記者徐白櫻／攝影
主辦單位安排孔邁隆鏡頭下的人物來聚會，場面溫馨。記者徐白櫻／攝影
主辦單位將年少孔邁隆與現在照片合成展示，堅毅特質未因歲月而消失。記者徐白櫻／攝影
主辦單位將年少孔邁隆與現在照片合成展示，堅毅特質未因歲月而消失。記者徐白櫻／攝影

客家文化 美濃

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