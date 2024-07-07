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高雄龍德東路「等紅燈90秒」騎士快被烤焦 市府檢討縮至50秒

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市龍德東路停等紅燈時間超過90秒，經報導後交通局調整停等紅燈為50秒，未來會再滾動檢討。記者潘奕言／攝影
高雄市龍德東路停等紅燈時間超過90秒，經報導後交通局調整停等紅燈為50秒，未來會再滾動檢討。記者潘奕言／攝影

本報6日報導，高雄市新闢350公尺長的龍德東路4日啟用，但民眾發現龍德東路與河堤南路口，停等紅燈時間超過90多秒，龍德東路車流量少如此反而造成河堤南路塞車。交通局表示，已調整河堤南路停等紅燈50秒，未來會再滾動檢討。

高市府為解決大順路交通壅塞問題，新闢龍德東路，雙向各設1快車道及1混合車道、人行道，4日通車。但初期可能民眾較不清楚，未養成通行習慣，車輛並不多。有民眾因此抱怨，龍德東路車輛少，交叉的河堤南路停等紅燈時間竟長達90秒，造成車輛壅塞，大熱天機車停等紅燈也有騎士抱怨「快被烤焦」。

對此交通局回應，龍德東路開通初期採用長號誌周期運作，不過經觀察通車2日後的路況及整體號誌連鎖，調整改為短號誌周期，由原本尖、離峰分別為90秒及75秒，調整後河堤南路停等紅燈50秒，減少等候時間57%，已於6日調整完成。

交通局指出，龍德新路沿線主要路口均佈設攝影機，24小時監控路況，未來持續監控車流變化，滾動調整號誌控制，維持交通順暢與安全。也呼籲前往好市多及義享天地的民眾，可多行駛龍德東路及龍德新路。

人行道 監控 車道

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