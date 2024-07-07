澎湖科大發表AI虛擬圍籬系統 海上箱網養殖防盜利器

澎湖科技大學研發AI虛擬圍籬防盜系統，可全方位監控海上箱網養殖區，並自動觸發不同程度警報功能，有效防止宵小侵入，協助減少無人看管的海上箱網養殖損失。

澎湖科大發布新聞稿指出，澎湖海水清徹沒有污染，海上養殖場的優質魚蝦，往往成為宵小或竊盜集團覬覦對象，藉由船隻甚至踢圈上養殖場進行偷竊飼養海鱺或石斑等高經濟魚種，造成養殖業者重大損失；為解決這一棘手問題，澎湖科大校長黃有評帶領研究團隊，歷時3年多研發出一套結合人工智慧、電腦視覺等技術的虛擬圍籬防盜系統。

澎湖科大最近公開發表自行研發，並安裝在海上箱網養殖場域的虛擬圍籬防盜系統，獲得澎湖地檢署檢察長陳佳秀、農漁局長陳高樑與警方、海巡單位實地參訪，對虛擬圍籬防盜系統給予肯定，期盼以主動式偵測代替被動式發現，大幅降低遭竊頻率與損失，讓宵小不要再心存僥倖。

本身是電機系講座教授的黃有評，帶領澎湖科大與台北科大等電機系研究團隊，積極投入跨領域智慧養殖相關研究，歷經3年多研發，提出結合人工智慧深度學習演算法、物件偵測、電腦視覺及虛擬圍籬演算法等技術，結合太陽能供電設備，可全天候三段式適用於海上箱網虛擬圍籬防盜與警戒系統，辨識人或船隻等目標，判斷入侵程度，根據不同結果，給予對應警示，並即時錄影截圖畫面給業者，採取必要警報等防護作為，可有效減少養殖業者損失。