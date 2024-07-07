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宣傳原住民族日 原民會首度走讀排灣族聖山北大武山

中央社／ 屏東縣7日電

宣傳8月1日原住民族日，原民會首度組團走讀排灣族聖山北大武山，今天在屏東泰武鄉「大武山之門」舉行入山儀式，原民會主委曾智勇表示，盼國人理解原住民族與土地關係。

為宣傳原住民族日，原民會組北大武山走讀團，預計走3天2夜，今天上午起登前在舊泰武部落，由在地泰武鄉耆老與族人按照排灣族傳統儀式，為走讀團隊祈福，曾智勇出席鼓勵團隊並代表接受在地耆老祝福。

曾智勇接受媒體聯訪表示，每年8月1日是台灣原住民族日，應向原住民致敬；排灣族人相信祖靈住在北大武山，希望未來每年此時都到大武山向祖靈致敬、致謝，感謝祂一直庇佑排灣族以及保祐屏東；今天入山儀式祈求祖靈保佑3天2夜行程順利、來年日子平安。

曾智勇說，原民會人員組團走讀排灣族及魯凱族視為聖山的北大武山，是原民會成立27年多來首創的原住民族日活動，藉走讀行程認識北大武山歷史與人文，及這片山林與在地原住民族深厚關係；走讀過程將拍攝成紀錄短片，並剪輯為今年8月1日原住民日宣傳影片，讓國人理解原住民族與土地關係，強調原住民族日是重要國家紀念日。

泰武鄉長潘明福出席入山儀式表示，「來這裡敬拜非常有意義」，曾智勇是排灣族人，大武山是排灣族聖山，將宣傳原住民族日活動辦在北大武山，對於在地人或排灣族來說，都是很高榮耀。

原民會今天發布新聞稿指出，北大武山是台灣五嶽之一，海拔3092公尺，有「南台灣屏障」之稱，3天2夜行程前1天邀請在地族人分享排灣族人與北大武山的口述神話傳說，以及建立正確登山安全觀念，持續向山謙卑學習，並共同宣傳原住民族是台灣這塊土地原來主人的意義。

北大武山 原住民 排灣族

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