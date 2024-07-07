獨木舟從青州灣沙灘橫渡小琉球 120人挑戰體力、耐力極限

屏東縣政府體發中心今在屏東青洲灣沙灘有120名愛好水域運動的民眾不分老少，挑戰以無動力的獨木舟橫渡至小琉球中澳沙灘，探索大自然海洋文化，今天航行過程中後半段起風風浪大，為安全起見，須改用戒護船載運，今天參與也有一名視障者在朋友帶領下一起橫渡小琉球，眾人感動。

屏東縣政府表示，結合運動i台灣2.0計畫水域活動，從5、6月起開啟一連串水域安全課程，包含海洋安全宣導、獨木舟技能、體能教學及獨木舟實作演練，重頭戲獨木舟橫渡小琉球，有60艘獨木舟、120人橫渡小琉球，全程約11浬，橫渡時間約4小時，是場體力與耐力的考驗。

屏東大學體育系老師黃任閔說，今天也邀請是屏東身心障礙親友團參與，一名視障者與朋友一起挑戰，這名視障者視力範圍約直線5公尺，獨木舟視障者坐在前方，後方則是陪伴者，兩人齊力完成，這名視障者參與3次行前訓練，並自主訓練一次，鼓勵更多身心障礙者走入陽光與大自然，踏入運動的行列。

黃任閔說，清晨5點45分出發，10點半抵達，上午9點半，因為起風風浪變大，考量安全，大部分改由載運船載送到琉球。