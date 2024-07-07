快訊

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

福懋鷹架倒塌釀2死 死者夫慟：妻再2天就生日 卻永遠回不了家

兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬

高市交通局調整龍德新路號誌時制 提高行車效率

中央社／ 高雄7日電

高雄市龍德新路東沿段至民族路4日開通，經觀察通車路況及號誌連鎖，高市府交通局調整尖、離峰為90秒及75秒，並於河堤南路紅燈停等50秒，減少等候時間幅度57%，昨天調整完成。

為分流大順路車流，龍德新路東沿段至民族路已於4日開通，道路開通初期採用長號誌週期運作。交通局今天發布新聞稿指出，經觀察通車2天後的路況及整體號誌連鎖，機動調整改為短號誌週期，尖、離峰分別為90秒及75秒。

交通局表示，調整後，於河堤南路紅燈停等50秒，減少等候時間幅度達57%，已於昨日調整完成；未來將持續監控車流變化，滾動調整號誌控制，維持交通順暢與安全。

交通局並指出，龍德新路沿線主要路口均布設攝影機，24小時監控路況，呼籲市民在龍德新路開通後，前往好市多及義享天地購物可多利用此路段行駛；西往東方向往民族路北上車流，也可多利用龍德新路。

監控 高雄市

延伸閱讀

熱上加熱...中壢中興巷大樓停車場排氣口鄰近民宅 交通局協調修改

蓋輕軌造成車輛溢流！高市府開新路分流 紅燈秒數過長反惹民怨

安全再升級！高市家具街 新增左轉車道界定車流動線

高市前鎮媽祖港橋改建 下游側7月底通車

相關新聞

影／今年第2次相隔近4個月 萬丹泥火山深夜噴發

屏東縣萬丹鄉泥火山6日深夜11點多再度噴發，這次噴發地點仍在皇源聖殿周邊，在殿前對面與殿的右側田區。這是今年第二度噴發，...

獨／高市首創檢舉酒駕獎金制 3年來僅1件成功原因曝光

高雄市2022年率全國之先，首創檢舉酒駕獎金制度，檢舉機車騎士酒駕可獲1000元，汽車駕駛則為3000元，但3年以來，僅...

獨木舟從青州灣沙灘橫渡小琉球 120人挑戰體力、耐力極限

屏東縣政府體發中心今在屏東青洲灣沙灘有120名愛好水域運動的民眾不分老少，挑戰以無動力的獨木舟橫渡至小琉球中澳沙灘，探索...

吹冷氣逛菜市場 屏東西市場試營運9成攤商進駐

全新改建屏東西市場，室內裝潢整潔明亮，是屏東首座有空調五星級綠建築市場，攤位型與店鋪型共94攤，有超市般的冷氣，還有滿滿...

萬丹泥火山深夜噴發逾9小時 灣內村長：幸未波及農作物

屏東縣萬丹鄉泥火山6日深夜11點多噴發至今天清晨仍持續噴發，萬丹鄉灣內村長陳玉意說，這次有兩處共4個孔噴發，好在現在二期...

檢舉酒駕比肇逃難 須膽大心細

高雄市為遏阻肇逃和酒駕最先創設檢舉獎勵制度，原以為重賞之下必有勇夫，卻因成立要件不易，無法發揮成效；警方分析，檢舉酒駕比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。