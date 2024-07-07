高市交通局調整龍德新路號誌時制 提高行車效率

高雄市龍德新路東沿段至民族路4日開通，經觀察通車路況及號誌連鎖，高市府交通局調整尖、離峰為90秒及75秒，並於河堤南路紅燈停等50秒，減少等候時間幅度57%，昨天調整完成。

為分流大順路車流，龍德新路東沿段至民族路已於4日開通，道路開通初期採用長號誌週期運作。交通局今天發布新聞稿指出，經觀察通車2天後的路況及整體號誌連鎖，機動調整改為短號誌週期，尖、離峰分別為90秒及75秒。

交通局表示，調整後，於河堤南路紅燈停等50秒，減少等候時間幅度達57%，已於昨日調整完成；未來將持續監控車流變化，滾動調整號誌控制，維持交通順暢與安全。

交通局並指出，龍德新路沿線主要路口均布設攝影機，24小時監控路況，呼籲市民在龍德新路開通後，前往好市多及義享天地購物可多利用此路段行駛；西往東方向往民族路北上車流，也可多利用龍德新路。