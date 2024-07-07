吹冷氣逛菜市場 屏東西市場試營運9成攤商進駐

全新改建屏東西市場，室內裝潢整潔明亮，是屏東首座有空調五星級綠建築市場，攤位型與店鋪型共94攤，有超市般的冷氣，還有滿滿的人情味，6月25日試營運至今，有9成業者進駐，也祭出優惠活動，吸引民眾前往，直呼「東西好吃！而且價格跟原本在外面一樣」、「採買後還能陪小孩開心用餐」，但也有民眾反映汽車空間停車不足，室內油煙味重。

屏東西市場有16間店舖、78個開放式攤位，攤位有蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，許多人慕名前來，業者也陸續進駐，現階段已有84間店鋪、攤位開張，達9成，預計7月16日正式營運。

縣府城鄉發展處表示，屏東西市場室內空間寬敞，輪椅、娃娃車、菜籃車暢行無阻，有無障礙電梯，買熟食還可以到2樓用餐區吃，也是寵物友善空間，寵物有牽繩或推車，都能進入市場。部分店家提供電子支付，結合科技，讓購物更便利。

賣菜頭粿的業者表示，西市場空間舒適，假日湧入人潮，現煎的蘿蔔糕中午就完售。集結屏東好物的特色店鋪「阿猴3號店」，大店長聯盟校友之一的林宜靜，經營鮮凍泰國蝦，與其他大店長夥伴合作，西市場店鋪當作屏東好物的寄貨、取貨點。

林宜靜說，天氣熱，光是市場有冷氣吹，就贏在起跑點，相信只要把東西品質顧好，即使新鮮感退去，顧客仍會回流。她也遇到假日從高雄來訪的客人，反映停車位稍嫌不足。

城鄉發展處表示，西市場有汽車46格、機車196格，鼓勵大眾前來西市場可多加利用周邊汽車停車場，如屏東藝術館停車場、機場北路路邊計次停車格、Times柳州街停車場、民族路與和平路口計次停車格，或機車、Youbike、公車等交通工具。