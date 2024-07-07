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屏東西市場試營運開張店家達9成 首家豬肉攤進駐

中央社／ 屏東縣7日電

全新改建的屏東西市場6月25日起試營運，目前進駐業者達9成，國民黨議員蘇資婷上月底反映沒有豬肉攤等缺失，日前第1家豬肉攤已進駐，縣府將視試營運情況調整設施，16日正式營運。

屏東縣政府城鄉發展處表示，屏東西市場6月25日起試營運，試營運期間收集各方意見，視需求調整設施；目前除1家豬肉攤已進駐，其他3家也將在7月16日正式營運前陸續進駐。

許多民眾反映停車空間不足，對此，城鄉處表示，目前西市場有汽車46格、機車196格，鼓勵大眾前來西市場可多加利用周邊汽車停車場，如屏東藝術館停車場、機場北路路邊計次停車格、Times柳州街停車場、民族路與和平路口計次停車格，或機車、Youbike、公車等交通工具。

城鄉處今天發布新聞稿指出，屏東西市場室內空間寬敞，輪椅、娃娃車、菜籃車皆可暢行，且有無障礙電梯，2樓有用餐區，也是寵物友善空間，寵物有牽繩或用推車，都能進入市場；部分店家提供電子支付便利購物。

屏東好物特色店鋪業者林宜靜表示，相信只要把東西品質顧好，即使新鮮感退去，顧客仍會持續回流；天氣那麼熱，光是市場有冷氣吹，就贏在起跑點。

屏東西市場是屏東首座有空調的綠建築市場，規畫16間店舖及78個開放式攤位，攤位有蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤；現階段已有84間店鋪、攤位開張，營業時間從早上7時到晚間7時，每週一公休。

停車場 屏東縣政府 豬肉

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