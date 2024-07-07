夏天來吃冰！屏東涼夏祭40家特色冰品「呷冰透清涼」
炎炎夏日，吃冰消暑，屏東縣府舉辦第二屆屏東涼夏祭，連續2周末6、7、13與14日在屏東市永福路、慈鳳宮前登場，集結屏東近40家特色冰品店家，一起來屏東「呷冰」消暑。
周春米說，這次市集結屏東近40家特色冰品店家，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等，冰品款式琳瑯滿目，緊接著2024屏東夏日狂歡祭將登場，歡迎大小朋友一起到屏東渡過最清涼、最歡樂的夏日時光。
周春米說，永福路是屏東市民從小到大回憶，也是黃金商圈，涼夏祭結合消費集章免費兌換好禮的活動，串連屏東夜市、勝利星村以及永福路周邊店家，期望帶動屏東觀光產業。
縣府交通旅遊處表示，2024屏東涼夏祭以台味復古為主題，邀請民眾「Dress Code」，拍照上傳打卡就免費獲得紀念好禮，活動現場還有「懷舊童玩區」，有彈珠台、套圈圈等多種復古遊戲。
舞台區7日晚間有親子同歡的YOYO家族「番茄姊姊」、「羚羊哥哥」；7月13、14日有今年特別增加「親子呷冰大賽」與精彩表演節目。
7月20、21日勝利星村更有「嗨啤夏趴市集」，只要在涼夏祭活動期間消費集滿8個章，就可至「嗨啤夏趴市集」服務台兌換市集消費券乙張，相關活動資訊可縣府官網查詢。
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