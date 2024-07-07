獨／高市首創檢舉酒駕獎金制 3年來僅1件成功原因曝光

高雄市2022年率全國之先，首創檢舉酒駕獎金制度，檢舉機車騎士酒駕可獲1000元，汽車駕駛則為3000元，但3年以來，僅1人檢舉成立，抱走3000元；同樣是全國首創檢舉「肇事逃逸」獎金制，已實施10年，成功檢舉有69件，核發60萬元獎金；交通大隊指出，兩者差別關鍵在於成立要件大不易。

高雄市2013年首創全國檢舉「肇事逃逸」的獎金制度，獎金最高6萬元，卻因半年內乏人問津，編列144.3萬預算被迫退回市庫；制度成立10年以來，成功檢舉69件，核發60萬元獎金。

由於2021年黃姓男子因酒駕在愛河撞及過馬路一家四口，導致婦人傷重死亡，丈夫及兩名女兒重傷；加上2022年8月，疫情解封，民眾外出餐敘飲酒，貪圖方便開車酒駕案例增多，2022年，高市又率先六都之先，首創檢舉酒駕拿獎金制度。

若民眾成功檢舉酒駕，經警方查獲移送或舉發案件，檢舉對象為機車騎士可獲頒1000元，檢舉汽車駕駛則有3000元獎勵金，警方盼藉由全民監督，降低酒駕發生。

但根據交大資料顯示，檢舉酒駕獎金制設立後，僅有一人成功檢舉轎車駕駛酒駕，獲得3000元獎金；另近3年肇逃檢舉案，只有7人獲得共9萬5000元獎金。

其中肇逃核發的獎金案，是去年1月王姓騎士行經覺民路，撞上簡姓男子機車，致簡倒地受傷，王肇逃，吳姓和黃姓男子目擊尾追至澄清路找到王男，後報警究辦，因2男都是英雄，最後均分獎勵金，各得1500元。

另去年7月間，許姓男子騎機車在岡山區國軒和鵬程西路口，擦撞蘇姓男子機車，致蘇男倒地受傷，許男肇逃。當時陳姓男子目擊，迅速以手機拍下許的特徵及車號，讓警方順利查獲許男，陳因此獲獎勵金3000元。

檢舉酒駕3年來唯一獲獎勵金者，是去年4月17日深夜11時45分許，郭姓男子在前鎮區瑞隆路發現洪姓男子酒後駕車，沿路車身搖晃，懷疑洪酒駕，記下車號報案，警方在8分鐘後攔下洪，經酒測高達每公升0.91毫克，郭因此獲頒3000元獎勵金。

對於檢舉肇逃及酒駕獎金制度，成效不如預期，市議員李雅芬指出，領獎金的人少，應是多數市民不知此項政策，警方應多加宣導，以適時提供警方線索，早日查到肇逃者，減少酒後肇事的機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康