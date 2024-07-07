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檢舉酒駕比肇逃難 須膽大心細

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
警方表示，民眾想拿酒駕檢舉獎金，須天時地利加上眼明手快才有機會，制度面有修正的空間。圖／聯合報系資料照片
警方表示，民眾想拿酒駕檢舉獎金，須天時地利加上眼明手快才有機會，制度面有修正的空間。圖／聯合報系資料照片

高雄市為遏阻肇逃酒駕最先創設檢舉獎勵制度，原以為重賞之下必有勇夫，卻因成立要件不易，無法發揮成效；警方分析，檢舉酒駕比檢舉肇逃難度高些，包括同桌、同車友人及車輛所有人不能算入通報人外，業者也不可能甘冒損失客源的風險而通報，加上酒精數值會隨時間遞減，民眾想拿酒駕檢舉獎金，須天時地利加上眼明手快才有機會，制度面有修正的空間。

律師吳春生說，刑法第185條之4的肇事逃逸罪屬於非告訴乃論罪，若駕駛發生交通事故致人傷害而逃逸，可處6月以上、5年以下徒刑；致人於死或重傷而逃逸，處1年以上、7年以下徒刑。車禍事故發生時，被害人常因緊張或在受傷、死亡等情形下無法得知肇事車輛或駕駛，在被害人、肇逃者以外之第三人因發現肇逃事件而提出檢舉，在法律上屬於告發，也就是所謂的證人。肇逃是公訴罪，必須偵訊，證人日後也有出庭之必要。

一名不具名的交通組警官說，檢舉人須大膽心細且要不怕麻煩，像酒駕案，檢舉人除非要出賣自己的朋友，否則理論上一般人都怕惹禍上身，或忌憚檢舉不成反成誣告，不會為了想賺獎金，看到有人從餐廳、熱炒店走出，臉紅開車就當成酒駕對象提出檢舉。

警員亦說，酒駕檢舉案不易成立的另項因素，是警察攔截駕駛過程中，涉嫌酒駕的駕駛可能因趁機猛灌水致酒精消退，酒測值未達標準，檢舉案也會功虧一簣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 肇逃 酒駕

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