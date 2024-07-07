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高市檢舉肇逃、酒駕 3年僅7案

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄市3年前率全國之先，設立檢舉酒駕獎金制度，僅有一人成功檢舉轎車駕駛酒駕，獲得3000元獎金。圖為警方設酒駕攔檢站防制酒駕畫面。圖／高雄市警局提供
高雄市3年前率全國之先，設立檢舉酒駕獎金制度，僅有一人成功檢舉轎車駕駛酒駕，獲得3000元獎金。圖為警方設酒駕攔檢站防制酒駕畫面。圖／高雄市警局提供

高雄市為杜絕肇事逃逸，2013年首創全國檢舉肇逃制度，獎金最高6萬元，但半年內乏人問津，144.3萬預算因而退回市庫；制度創立10年以來，僅69件檢舉成案，共發出60萬元獎金，不如預期；近年因酒駕案例增多，高市2022年又新增檢舉酒駕獎金制度，但3年來肇逃和酒駕共7案檢舉成立，核出9.8萬元獎金；民代認為，徒有制度但宣導不足，全民監督的成效形同破功。

高市肇逃案件逐年遞減，2022年約1240件、去年1120件，今年1至5月降到401件，但酒駕案則緩步升高。2021年因黃姓男子酒後在愛河撞及過馬路的一家4口，造成1死3傷引起社會關注。加上疫情解封後，民眾外出飲宴酒駕案例增多，2020年起警方平均取締酒駕件數達1萬204件；2022年高市更居六都之冠，因而首創檢舉酒駕拿獎金制度。

酒駕檢舉若成案，檢舉對象為機車騎士可獲1000元獎勵金、汽車駕駛可獲3000元，主要希望藉由全民監督，降低酒駕發生。但據高市交通大隊資料顯示，制度設立後，僅1案檢舉成功，此案發生在去年4月17日深夜11點45分，一名洪姓男子酒後駕車行經前鎮區瑞隆路時，被後方郭姓男子發現車身搖晃，懷疑酒駕，記下車號報案，警方8分鐘後攔下洪，經酒測高達每公升0.91毫克，依法逮捕移送，郭獲核發3000元獎勵金。

高市是最早創設檢舉肇逃及酒駕獎金制度的縣市，但想藉由獎勵發揮全民監督的成效卻不如預期。高雄市交通大隊表示，兩者檢舉成立的要件，其實都不容易。高市議員李雅芬指出，多數市民根本不知道這項政策，警方應多加宣導，才能發揮民力適時提供警方線索，早日查到肇逃者，減少酒後肇事的機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情 肇逃 酒駕 高雄市

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