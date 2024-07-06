屏東涼夏祭 周春米邀請民眾「呷冰」消暑

屏東涼夏祭今天在屏東市永福路、慈鳳宮前登場，集結近40家特色冰品店家，縣長周春米化身叭噗冰淇淋老闆，現場發送冰淇淋給民眾享用，也邀請全國民眾到屏東「呷冰」消暑。

第二屆屏東涼夏祭於6、7、13、14日在屏東市永福路、慈鳳宮前登場。周春米出席開幕表示，永福路是屏東市民從小到大回憶，同時也是黃金商圈，涼夏祭結合消費集章免費兌換好禮活動，串連屏東夜市、勝利星村以及永福路周邊店家，進而帶動屏東觀光產業。

周春米說，市集結屏東近40家的特色冰品店家，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等，冰品款式琳琅滿目，緊接著「2024屏東夏日狂歡祭」即將登場，歡迎大小朋友一起到屏東渡過最清涼、最歡樂夏日時光。

去年最受民眾熱烈迴響的「呷冰大賽」再度登場，重達1.5公斤的特製綜合水果冰，選用屏東在地新鮮食材，吃的最快者即獲得新台幣5000元的獎金，30名參賽者個個使出渾身解數，拼命把大口大口的冰往嘴裡送，場面熱鬧滾滾。

縣府交通旅遊處表示，2024屏東涼夏祭以台味復古為主題，邀請民眾「Dress Code」，拍照上傳打卡免費獲得紀念好禮，活動現場還有「懷舊童玩區」，有彈珠檯、套圈圈等多種復古遊戲。

舞台區更有人氣男團「FEniX」、全民妹妹「Gail蓋兒」、實力歌手「邱軍」輪番上陣嗨翻夏日週末夜晚；明晚則有親子同歡的YOYO家族「番茄姊姊」、「羚羊哥哥」；13、14日有今年特別增加的「親子呷冰大賽」與精彩表演節目。

另外，20、21日勝利星村更有「嗨啤夏趴市集」，只要於涼夏祭活動期間消費集滿8個章，可至「嗨啤夏趴市集」服務台兌換市集消費券1張。