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一日農夫遊程夯！高雄旗山糖廠社區 獲得第三屆金牌農村銀牌

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山糖廠社區以舉辦一日農夫遊程及推動食農教育受肯定，工作人員在香蕉園內導覽解說。圖／高市農業局提供
旗山糖廠社區以舉辦一日農夫遊程及推動食農教育受肯定，工作人員在香蕉園內導覽解說。圖／高市農業局提供

農業部農村發展及水土保持署舉辦第三屆金牌農村競賽，全國974個農村社區報名，評選結果揭曉，高雄市旗山糖廠社區一日農夫遊程受歡迎，3年接待超過400團，最終獲得銀牌；走過莫拉克風災重建的六龜新發社區致力推廣六龜山茶，獲得銅牌肯定。

金牌農村競賽每3年舉辦1次，今年由旗山糖廠社區及六龜新發社區代表出賽，評審程序含初審、設展及現勘。

旗山糖廠社區租用台糖倉庫設「大旗美農村體驗物產直賣所」，另舉辦一日農夫遊程及食農教育，提供青年返鄉工作機會，2021至2023年接待逾400團、服務2萬人次遊客，所得回饋社區，更創造青年返鄉工作機會。

農業局輔導旗山糖廠打造社區綠色照顧，成立C級長照據點，提供照護志工培訓、關懷訪視、共餐及送餐等項社區服務，社區朝青銀共創目標邁進。

六龜新發社區前身是八八風災重建站，重建告一階段後轉型加入農村再生培根計畫、農村再生社區，以發展山茶產業為主軸，推動農村遊程及舉辦國際學生體驗營。

農業局也輔導新發社區成立「六龜山茶故事館」，結合周邊觀光休閒資源行銷販售在地農特產品，並與新發國小合作開辦茶藝師認證課程，讓山茶文化深入校園。

農業局長張清榮說，新發、糖廠兩社區推動農業與社區融合，打造更加美好、宜居的社區環境，歡迎大家有空多到農村社區走走。

六龜新發社區前身是八八風災重建站，重建告一階段後轉型加入農村再生培根計畫。圖／高市農業局提供
六龜新發社區前身是八八風災重建站，重建告一階段後轉型加入農村再生培根計畫。圖／高市農業局提供

八八風災 六龜 農村再生 金牌 食農教育

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